爸爸搬回家2天就勒死媽媽 狠夫行凶後還繼續倒頭大睡

2019-08-07 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市吳姓男子和何姓妻子因房產劃分多次起衝突，今年5月5日只因不滿妻子吵醒他，竟情緒失控將她掐暈後回頭繼續睡，越想越不對勁才趕緊將妻子送醫，但何昏迷指數剩下3，搶救12天仍不治，檢方依家暴殺人罪起訴吳。

檢警調查，吳男（46歲）2009年7月20日曾和吳女合意離婚，但今年4月24日經法院判決2人婚姻關係存在，吳在收到該判決書後5月3日就搬回蘆竹區1間登記在他名下的房子居住。

當時吳打算和何女討論該房子不動產所有權劃分，但彼此卻沒有共識還不停爭吵，直到5日深夜11點多，吳男當時已經在房間就寢，他不滿何又和她發生口角打擾他休息，一氣之下竟把老婆壓在地上，還緊勒住她脖子害她昏迷。

吳見老婆失去意識，竟然置之不理繼續倒頭大睡，過了一段時間後才因為良心不安，趕緊開車載她到醫院急救，但何昏迷指數只剩下3，經救護人員通知何的家屬全案才曝光。

警方獲報也到吳住家拘提他，而何女搶救12天，仍因併發支氣管肺炎、血症等導致多重器官衰竭，最終宣告不治；檢方訊時，吳坦承有把妻子壓在地上，並徒手朝她勒脖，最後才驅車載她送醫。

2人小孩也證稱，吳男搬回該住家後就不斷和母親爭吵，陸續發生口角肢體衝突，醫院診斷指出，何女送醫時頸部、胸壁都有挫傷，呈現心跳休止、缺氧缺血性腦病變，昏迷指數剩下3。