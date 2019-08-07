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反貪腐公約學術研討會 蔡清祥：讓世界看見廉能台灣

2019-08-07 10:13聯合報 記者林孟潔╱即時報導

法務部廉政署今天在國家圖書館國際會議廳舉辦「聯合國反貪腐公約專題學術研討會」，內容聚焦於貪汙犯罪所得與沒收、公私部門揭弊保護、私部門預防貪腐機制和政府機構連結評估等，法務部長蔡清祥也到場致詞。

蔡清祥說，聯合國2003年通過聯合國反貪腐公約，而台灣也是國際一員，3年前已自主承諾履行相關規定，去年公布首次國家報告，邀請國際透明組織前主席等5名專家組成國際審查委員會、舉辦國際審查會議，主動接受國際檢驗，讓世界看到台灣推動反貪腐工作的積極程度及決心，也受到國際審查委員的高度肯定，這些努力無非就是要讓世界看見廉能的台灣。

他說，反貪腐公約締約國有186個，至今完成公約兩階段的審查機制只有25個，而台灣已經一次性提出報告並通盤檢討完成審查，進度已經超越大多數國家。去年的審查會議，國際專家提出47點結論性意見，全面檢視台灣預防、打擊貪腐的面向，包括加強重視私部門貪腐、強化公民社會參與、推動政府機構廉潔評估、廉政教育納入幼兒園及小學教育核心任務，另外也健全揭弊者保護法制、強化洗錢防制及沒收、持續加強國際合作交流等。

蔡清祥指出，法務部今年首度和邦交國貝里斯共同簽署廉政合作協定，意義非凡；揭弊者保護法制歷經多年的草擬、研商，已經送立法院審議，6月完成初步審查，交由立法院黨團協商中；亞太防制洗錢組織上個月也正式發布第三輪相互評鑑報告，台灣獲得「一般追蹤」等級的最佳成績，會繼續努力確保最終確認名列「一般追蹤」名單。

他說，反貪腐工作需要各級機關共同合作，國際審查會議完成至今近一年，中央及地方政府也都依照47點結論性意見，定出具體落實措施和預定達成目標，結合專家學者、NGO團體的協助及監督，積極落實辦理，要在2022年公布第2次國家報告時交出一張漂亮的成績單。

法務部長蔡清祥。記者林孟潔／攝影
法務部長蔡清祥。記者林孟潔／攝影
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