猜猜我是誰? 和老友開玩笑過頭 造成頭頸受傷判賠

2019-08-07 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市楊姓男子去年2月在雜貨店巧遇彭姓老友，楊從後方將左手肘置於彭左肩上，並用左手掌抓住彭頭頂，用力壓住頭部和頸部，要彭「猜猜我是誰？」但玩笑開過頭，涉嫌造成彭頸部扭傷、下背挫傷等，怒提傷害告訴與民事賠償。楊被判拘役50天，得易科罰金5萬元。民事部分，醫藥與精神慰撫金共判賠10萬2百元，全案定讞。

判決說，楊（60歲）去年2 月16日下午3點多，在台南市永康區一家雜貨店，巧遇舊識彭（64歲），楊自彭背後，將左手肘置於彭的左肩上方，並用左手掌抓住彭頭頂處壓制彭頭部，使彭頭頸部無法轉動察看何人在其後方，造成彭頭、頸 部受到壓制而受有頸扭傷、下背挫傷及頸部關節和韌帶扭傷。彭報警法辦、起訴。刑事部分，法官依過失傷害罪判處楊拘役50天，得易科罰金。

民事部分，彭主張他受傷後無法工作，須長期治療復健，以他64歲年紀，可能終生無法復原。除一審判楊賠償10萬200元外，楊應再賠償祖傳秘方醫療費用和不能工作損失39萬9800元。

楊上訴主張，他用手壓彭頭、頸部，只是和彭開玩笑，彭還回頭笑得很開心，沒想到過兩天聲稱無法工作並對他提告，他精神也很痛苦，原審判他賠精神慰撫金8萬元過高，應減為4萬元。

台南高分院法官認為，一審法官認事用法並無不當，駁回兩人上訴，判楊要賠彭醫藥費2萬2百元，精神慰撫金8萬元，合計賠償10萬2百元。