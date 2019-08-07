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朝刑警揮拳被依妨害公務起訴 桃市議員：尊重司法

2019-08-07 09:57聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市議員黃婉如去年10月10日參加桃園市政府國慶升旗典禮，因有相關人士衝上台大喊「藻礁已死、何來國慶」表達抗議，和警方爆發拉扯，黃在台上因涉嫌朝員警揮拳、腳踢，被桃園警分局送辦，檢方偵結依妨害公務起訴她。

桃園市政府去年首度自辦升旗典禮，當時市長鄭文燦與10多名一級主管上台致詞時，包括無黨籍桃園市長參選人、左翼聯盟市議員參選人劉念雲等10多人衝上台拉布條，高喊「藻礁已死，何來國慶」，表達反對觀塘第三接收站興建訴求。

現場警方基於治安維護一擁而上，與抗議人士僵持、拉扯好幾分鐘，黃婉如則站在抗議人士前，阻止員警將他們請下台，但過程中和警方發生肢體衝突，黃後被桃園警分局依妨害公務罪嫌送辦。

桃園地檢署調查，黃婉如當天早上8點10分在桃園市政府前廣場，因參加國慶升旗典禮，見有不詳人士在典禮進行中上台抗議，而現場警方打算驅離，黃就以徒手、腳踢方式，攻擊現場桃園市刑警大隊陳姓小隊長，造成對方右手臂、小腿挫傷。

檢方訊時，黃否認有攻擊陳姓小隊長，但陳指證歷歷，加上警方現場蒐證畫面也拍下黃朝陳揮拳、腳踢等動作，檢方認定黃犯嫌明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴她。

對此，黃婉如表示，當時這幾位年輕人就站在她旁邊，和警察發生衝突、拉扯，為了他們的安全並善盡保護責任，同時避免無謂紛爭，自己怎能夠不處理、不關心？

她說，而且當天這麼多監視器錄影機在場，如果她真的有攻擊警察，那警方怎不以現行犯將她移送，反而事後函送，自己隔了5個月被檢方傳喚出庭才知道被送辦；黃表示，她尊重司法處理，也相信最終會還給她一個公道。

桃市議員黃婉如（右方藍背心），去年升旗典禮時涉嫌朝警方揮拳，被依妨害公務起訴，黃...
桃市議員黃婉如（右方藍背心），去年升旗典禮時涉嫌朝警方揮拳，被依妨害公務起訴，黃則說她尊重司法，相信最終會還她清白。圖／報系資料照
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國慶妨害公務警察
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