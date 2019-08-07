救引火自焚的她 他全身61%灼傷獲賠316萬

2019-08-07 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



潘姓擇日師與劉姓婦人有感情糾葛，3年前劉婦到擇日館找潘理論發生理論發生爭執，劉婦朝身上淋汽油要引火自焚，潘上前制止，拉扯中劉點燃打火機，致劉婦當場窒息死亡，而潘全身61%燒傷，請求損害賠償，台中地院判決張女應於繼承被繼承人劉婦所得遺產範圍內給付316萬餘元。可上訴二審。

劉婦的女兒張女辯稱，媽媽在潘男步出擇日館之後，往自身淋上汽油，經潘上前與媽媽發生推擠，才導致潘所有之打火機掉落，而引發火勢，乃潘男「自招危難」。 退言之，潘男明知劉婦已引火自焚，原應求助消防人員滅火，然潘竟以肉身撲上，致受有傷害，可見潘男有過失。

法官審酌，張女抗辯潘男乃「自招危難」，明知劉婦已引火自焚仍以肉身撲上。經查，潘男於劉婦尚未點燃打火機前，即己進入屋內阻止劉婦，並非張女所辯係於劉婦已引火自焚後才上前，尚難認潘男有何過失可言。

潘男指出，張女的被繼承人即其母劉婦，因與他有感情糾葛，先於 2016年10月16日下午，騎乘機車至台中市某加油站購買購買汽油後，再於17日下午，，攜帶盛裝汽油的白色容器，前往擇日館找他理論。

劉婦抵達時，潘男正在與林男聊天，劉婦遂要求林男離開，林男乃暫至擇日館外機車上等候。而劉婦與潘發生爭執，潘不願再多談，便獨自步出擇日館。劉隨即在屋內高舉白色容器，往自身淋上汽油，準備引火自焚。

潘見狀立刻返回屋內制止劉婦，劉婦竟撲向潘，拉住潘左手不放，且明知身上已淋上汽油，兩人正在拉扯中，卻仍執意點燃打火機，導致擇日館燒毀，劉婦被窒息死亡，而潘有2至3度燒傷占全身表面積61% 的傷害。潘遂請求損害賠償。

法官據林姓證人的指證，查出潘男進入屋內時，劉婦尚未點燃打火機，而係於兩人發生肢體碰觸後導致打火機掉落，才引發火勢。足認本件應係潘男進入屋內阻止劉婦點燃打火機時，因劉婦掙扎不願放棄點火，始致打火機掉落而引發火勢，劉婦過失致潘男受傷，具有相當因果關係，因此判決劉婦的女兒賠償損失。