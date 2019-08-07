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男嬰竟從母姓 她到夫家祖宗牌位認錯、賠15萬

2019-08-07 06:10聯合報 記者王宏舜╱即時報導

楊姓婦人產子，但她瞞著施姓丈夫簽章，偷偷將兒子的姓氏登記為「從母姓」，丈夫提告，台北地院依行使偽造私文書罪，判楊婦4月徒刑，得易科罰金。楊婦上訴，台灣高等法院考量她已和丈夫和解，且願至施家祖宗牌位前燒香道歉、賠15萬元，雖駁回上訴，但諭知緩刑2年。

前年1月22日，楊婦在新北市板橋區一家婦產科診所生下男嬰，接著她在診所出具的出生證明書下方蓋上施姓丈夫的章，填載男嬰「從母姓」；當年2月2日，她到台北市松山區戶政事務所辦男嬰出生登記，戶政事務所將男嬰姓氏登記為「楊」。這是楊婦第二胎。

施姓丈夫發現後提告，並稱不知道妻子懷孕、分娩，他沒有授權兒子要從母姓。

楊婦辯稱，丈夫曾答應生的小孩都要從母姓，因丈夫在外欠債，2015年起把身分證、印章都交給她，還叫她「自己去辦出生登記」，她才這樣做。辯護律師說，施是入贅，依台灣民俗，入贅所生的小孩要從母姓。

台北地院認為，楊婦沒告訴丈夫懷孕，丈夫怎會答應兒子從母姓？楊婦的說法不合常理。民法關於子女姓氏的第1059條，2007年修正為「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。」，北院認為就算是丈夫入贅，子女也不當然從母姓，楊婦沒徵得丈夫同意就擅自登記男嬰姓氏，讓戶政機關管理出錯，依法判刑。

楊婦上訴時表示，收到一審判決後認知自己有錯，請求從輕量刑。高院認為量刑輕重是法院自由裁量範圍，仍維持一審刑度。但楊婦承諾會賠丈夫15萬元，且願意到施家祖先牌位前道歉，丈夫也同意不追究、拋棄民事求償，高院認為她不會再犯，宣告緩刑2年；若楊婦沒履行和解條件，可撤銷緩刑。

楊姓婦人瞞著丈夫將男嬰登記從母姓，施姓丈夫提告，台北地院依行使偽造私文書罪，判她...
楊姓婦人瞞著丈夫將男嬰登記從母姓，施姓丈夫提告，台北地院依行使偽造私文書罪，判她4月徒刑，得易科罰金。楊婦上訴，台灣高等法院考量她已和丈夫和解，且願至施家祖宗牌位前燒香道歉、賠15萬元，雖駁回上訴，但諭知緩刑2年。圖／ingimage
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懷孕台灣高等法院
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