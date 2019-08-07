父親在兒子1歲後常出入監獄 兒子聲請免扶養父親判准

2019-08-07 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



周姓男子的父親他在1歲多時，就因案常常入出監獄，1993年周父和母親離婚，雖約定他由父親監護，但周父又因殺人未遂案入監服刑，周父年老沒有收入，今年要求兒子負起扶養責任，周子以父親從未照顧他，他從小到大都由母親獨自扶養，向台南地院聲請免除扶養義務，法官判准。

周子主張，父親1993年和母親離婚時，雖約定他由父親監護，但父親因案常常入出監獄，並未盡到為人父之責任，他由母親扶養至成年，請求法官免除其對父親扶養義務。

周父則以自己年老沒有工作和收入，要求兒子負責扶養，但對於兒子出生後即未給付扶養費，由妻子獨自扶養兒子至成年不爭執。

法官經查，周父在兒子出生後1年多，1985年即因麻醉藥品案件執行有期徒刑6月，1990年間因竊盜案執行徒刑1年，1993年出獄期間和妻子離婚，雖約定兒子由他監護，卻又因殺人未遂案，1996年至2000年間入監服刑，不可能照顧扶養兒子。