私菸案 華航老董謝世謙主持總統專機會議 檢調將約談

2019-08-06 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



檢調認為一萬條私菸闖關需要高級權限者決策，將約談華航董事長謝世謙說明。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

檢調偵辦總統專機私菸案，在搜索、查扣卷證資料發現啟航前專案會議是由華航董事長謝世謙主持，檢調認為一萬條私菸闖關需要高級權限者決策，近日將約談謝世謙說明釐清。

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，昨指揮調查局新北市調查處約談華航資訊管理處副總經理盧世銘等七名華航員工到案，晚間移送北檢複訊，不排除祭出強制處分。另約談團購私菸者到案，俟釐清團購私菸的過程與人數後，將確認是誰決策與同意「預購無上限」。

目前，華航空中商用品供應營銷處組長黃川禎等曾協助處理總統專機免稅品的人員，都已被列為圖利罪嫌被告交保，是否有更高層指示或涉案，是未來調查重點。

檢調懷疑，華航高層「交辦」部屬配合總統府侍衛運輸菸品的途徑不外是紙本公文、電子公文或口頭指令，而單趟行程放行上萬條私菸闖關，除非裡應外合難以達成，檢調因此必須釐清華航與侍衛室在走私案如何搭配？細節如何？放行權源為何？

由於私菸案爆發後，謝世謙說「交易在飛機上完成」、「是境外交易」，但菸品為何於機邊交貨？華航為何明知將減損國庫稅收仍配合？謝不但語意模糊，也避談自己曾主持總統專機秘密專案會議，既然謝是總統專機會議負責人，華航內部藏鏡人在下達違法業務命令時又未留下文書證據，謝有無接受「華航以外」有力人士指示或要求，都需要他說明。

據了解，檢調上月廿二日在桃園機場國賓通道攔截私菸後，廿四日以圖利罪嫌疑人身分約談華航空品處組長黃川禎交保廿萬元後，根據黃的供述於廿六日搜索華航總部、空品處時，查扣華航於上月十一日、總統出訪前由謝世謙主持的專機會議紀錄。

全案偵辦上，總統府待衛室遭羈押禁見的少校軍官張恒嘉、吳宗憲協助個人或團體洽訂私菸，因訂菸資料被檢調、政風人員掌握，已全盤供出洽購人；約談華航人士部分，在空品處協理于堯、前副總邱彰信陸續列被告交保五十萬、七十萬元後出現「偵查斷點」，檢調因此必須進一步釐清確認。

空品處組長也搭便車

【記者賴佩璇／台北報導】檢調偵辦私菸案查出華航空品處組長黃川禎利用總統專機出訪機會，涉嫌以華航管理師黃湘媚等人名義刷卡購買四十七條免稅菸及多筆保養品，其中部分是黃幫華膳空廚古姓職員代購，檢方將持續清查多少華航人員趁機「搭便車」。

黃川禎透過此次總統出訪，購買四十七條免稅菸及相關保養品，他供稱其中廿一條菸是幫華膳空廚古姓職員代購。