私菸案 華航資管處副總等人遭約談

2019-08-06 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，為釐清華航免稅品銷售方式、訂購系統及流程，今指揮調查局新北市調查處約談華航資管處副總經理盧世銘等7名華航員工到案，晚間移送北檢複訊，訊後不排除強制處分。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

7月24日，華航董事長謝世謙率資深副總張揚、協理高淑娟、總稽核方若玲、資管處副總經理盧世銘舉行記者會，向社會致歉。謝坦言針對總統專機都會開放預購免稅菸、並解除購菸上限，未來將取消專機預購。

至於購菸數量龐大、採「機邊服務」放在華膳保稅倉庫，7月24日當天華航出席記者會的主管皆稱不知情，僅作業人員知情，但因「這是約定俗成的規定」，不會嚴懲。

華航並發布新聞稿，坦承華航在總統專機銷售免稅品，未依「菸害防制法」規定而開放菸品預購，並解除數量上限以方便專機人員在網路APP預購，更未能善盡義務，提醒菸品數量限制，提醒菸品數限制，航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理。

華航說明，免稅品銷售都有SOP作業辦法，舉凡選品、定價、折扣等都設制控制點，但專機屬於特殊包機銷售型態，目前的SOP作業辦法，主要針對如何提升品質，也提供免稅品預購專案路徑。

檢調為釐清歷年來訂購系統及流程，今傳喚盧世銘等7名華航資管處員工，晚間陸續移送北檢複訊，訊後不排除祭出強制處分。