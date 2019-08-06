神棍眶「合體」消業障 婦獻上女兒還為他喪命

2019-08-06 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄李姓男子遭控誆騙要發生性行為消業障，性侵婦人信徒的女兒，高雄高分院今維持一審重判15年徒刑。圖／翻攝臉書 分享 facebook 高雄李姓男子自封法師推廣孝道，卻遭指控他與另名范姓女徒弟聯手教唆一名婦人信徒，要帶小女兒來與師父「合體為一」消業障，小女兒竟因怕家人不幸，3度被李強迫性交得逞，范女還讚美為家庭犧牲；大女兒也差點被染指，姊妹怒提告揭發惡行。一審依強制性交等罪重判李15年、范女9年徒刑，高雄高分院今駁回上訴，仍可上訴。

判決指出，婦人對李姓男子及范女深信不疑，李挨告後竟還想透過婦人施壓撤告，婦人因此對女兒說「是媽媽拜託師父師祖幫忙，請師祖做我的女婿，媽媽這樣做是為誰，最後也是為你們姊妹」，李軟硬兼施要婦人拜託或感化女兒，卻又指責婦人應當「以死明志」，婦人竟於全案一審期間自殺身亡。

合議庭查出，李姓男子創立協會並擔任會長，自封為法師，推廣四海一家、天下為公及弟子規理念，徒弟范女則封「常化」，2015年10月間，李更以「有德行」自居，聽聞其中一名婦人信徒說小女兒不孝且難以管教，李宣稱只要與自己「合體為一」、「做夫妻間之事」就可消除業障；婦人毫不顧小女兒有男友，勸說要為家裡「犧牲」，要小女兒幫罹癌丈夫、年事已高奶奶做功德。

小女兒證稱，她以為做犧牲是要過去那邊念經，沒想到10月25日她跟母親一到范女住處，李姓男子就親她，更說「妳現在是我的老婆，我一個多有功德的人」，范女還答腔讚美願為家裡改變很好；她說，被李拉進房間要求脫衣，「還恐嚇如果不跟他做那件事，我父親得癌症、奶奶死後不能超生，都是我害的，還揮舞拳頭說會教訓這些不孝子孫，我真的覺得很害怕」，遭性侵得逞。

小女兒還說，當天返家就表明拒絕再去，隔天李姓男子卻打來怪罪不守信用，李及范女到她家跪她的奶奶鬧事，她才又答應前去；第三天她更因畏懼主動前往，皆被迫性交。

沒想到10月28日，李姓男子、范女又登門指小女兒沒叩拜母親是不孝，強抓婦人的大女兒與小女兒下跪認錯，大女兒後來氣得跑去找2人理論，李姓男子覺得有機可趁，再提要靠性交化解奶奶快過世、父親罹癌症，李當場裸露下體，但大女兒堅拒後找妹妹一起提告。

李姓男子辯稱與婦人小女兒性行為，是經婦人的請求；范女稱，李要當婦人的女婿才與小女兒性交，目的要消除業障、雙方都同意；合議庭完全不採信，痛批2人利用婦人為子女操煩的心、誤解孝道的無知，還讓小女兒的身體自主權淪為「家庭和諧」錯誤想像的祭品，毫無反省之意，依犯強制性交罪判李15年，強制罪判3月徒刑得易科罰金；范女依共犯強制性交等罪判9年徒刑。

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