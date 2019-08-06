私菸案 檢調查華航空品處組長黃川禎「搭便車」訂菸

2019-08-06 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，查出貪汙罪被告華航空品處組長黃川禎，竟涉嫌利用華航管理師黃湘媚名義登入訂購系統，刷訂共計47條免稅菸，將持續清查華航人員趁專機出訪「搭便車」。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

檢調清查華航是誰下令開放免稅菸品無限訂購，幫助特勤人員逃漏稅，8月1日約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人。複訊後，檢方命邱以70萬元交保、羅雅美則訊後請回、華航空品處協理于堯坦承聽從邱指令辦事，50萬元交保。雖當天未約談華航董事長謝世謙，但他同屬被告身分，將傳喚到案。

為釐清國安局與華航人員接洽詳情，檢方昨提訊在押的吳宗憲及被查出與兩名離退人員共訂購450條免稅菸品的張恒嘉到庭，為避免兩人在囚車上有串證機會，檢方求慎重決定於上、下午各別提訊。

根據吳宗憲提供的代號資訊，檢調找出部分買家真實身分，另約談六名訂購逾百條的買家，查清金流以及是否轉售牟利，傍晚複訊後均獲請回。據了解，6名證人均非國安局、華航人員，因聽聞相關人「呷好逗相報」取得「入門票」。檢調今持續約談數名相關證人。

檢調查出華航藏有預購系統及訂位代號，發現以20萬元交保的黃川禎利用黃湘媚名義以「@VIPPR」代號登入預購系統，刷購33條免稅菸、6瓶摩洛哥髮油，刷卡金額為新台幣2萬9630元，有21條菸是幫華膳空廚古姓職員代購。