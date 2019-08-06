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搶救雙子星案最優資格 南海聲請處分二度失利

2019-08-06 19:17聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，但遭投審會駁回設立台灣南海發展公司案。南...
香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，但遭投審會駁回設立台灣南海發展公司案。南海發展為保留最優申請人資格及開發案，二度向法院聲請假處分，台北高等行政法院衡量利益後，認為准許將使開發案停滯不前，而有損公共利益，今駁回聲請，可抗告。圖／報系資料照片
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香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，但經濟部投資審議委員會以涉及國家安全議題等理由，駁回設立台灣南海發展公司案。南海發展為保留最優申請人資格及開發案，二度向法院聲請假處分，台北高等行政法院衡量利益後，認為准許將使開發案停滯不前，而有損公共利益，今駁回聲請，可抗告。

香港商南海發展公司及馬來西亞商馬頓公司，參與台北市政府捷運工程局辦理的雙子星開發案招標甄選，去年12月28日，捷運局將南海評選為最優申請人。

依開發案投資人須知第12點（一）規定，最優申請人應成立新專案公司與台北市政府簽訂投資契約。今年7月4日，經濟部發函否准南海、馬頓公司申請投資設立新專案公司。

7月10日，北市府捷運局發函通知南海等2公司，其投資設立新專案公司申請已由經濟部投資審議委員會決議不予核准；本開發案無需與南海等2公司訂定審定條件，依投資人須知第12條規定，南海等2公司於本文送達日起30日內，如無法成立新專案公司與台北市政府完成簽約程序，屆期將視同放棄最優申請人資格。

南海因此聲請定暫時狀態處分，希望北市府暫時准予展延新專案公司的設立期限及簽訂投資契約期限；不得廢棄最優申請人資格、不得由次優申請人遞補簽訂投資契約、不得重新公開徵求投資人、不得廢棄開發案。

法院指出，南海就其與北市府間本案勝訴可能性釋明尚有不足，且若准許假處分則該開發案須等候當事人間本案訴訟確定，或南海與經濟部間的7月4日原處分行政爭訟確定，該開發案勢將停滯不前，無法繼續，而有損公共利益。

法院指出，南海就損害重大或危險急迫的闡明不足，其主張所生損害內容包括：北市府等將損失相當於新台幣139億元的投資回饋；損害該開發案的時程、品質、我國經濟發展、吸引僑外投資、進入國際經濟社會等；南海繳納的5.37億元保證金無法領回；且已投入的人力、時間、成本及該開發案直接、間接效益約3680億元消失殆盡等等。

各項主張或因未提出任何得供本院即時調查的證據，以資釋明，難以盡信；或純屬財產上損失，依一般社會通念，非不能以金錢賠償或回復；或屬北市府本其職權所應自行審酌、評估者，無涉南海等2公司權益受損，均難認屬重大的損害或急迫的危險。

利益衡量的結果，南海因假處分可得的利益或防免的損害，主要是財產上的計算。若駁回假處分聲請，而事後本案訴訟勝訴，僅是如何為金錢賠償或回復。

此外，若准予假處分，在本案勝訴可能性尚不充分的情況下，北市府將坐等當事人間或南海與經濟部間本案訴訟確定，該開發案無法繼續推展，對整體公共利益將更為不利，是應認本件尚無為假處分的必要。

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