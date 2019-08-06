噴槍案後通聯紀錄曝光！法官揭女童爸「謊話連篇」

2019-08-06 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市3歲鄧姓女童今年初慘遭空氣噴槍奪命，女童生父鄺姓男子遭檢方依過失致死罪嫌起訴，但女童生母鄧姓女子堅決指控他不想給母女名分，有意圖殺人。今準備程序庭上，法官調閱鄺男案發後通聯記錄，發現他曾再三扯謊，謊騙鄧女、警方確切行蹤，還致電前妻，直說「本來就沒什麼感情」，只是幫忙帶小孩、稱不上陪伴，當庭卻又改口說，這番話是為安撫前妻。

鄺姓男子遭控今年1月帶3歲女兒到左營區某加油站洗車，並使用空氣噴槍清潔時，不慎害女兒遭高壓氣體灌入體內死亡。鄺今年5月被依過失致死罪嫌起訴，他還涉另案侵占客戶款項，遭判2年半定讞，目前入獄服刑中，噴槍案出庭均是借提出庭，待結束後還押。

法官勘驗鄺男手機通聯紀錄，發現他在女童出事、送醫後，曾與公司上司、客戶、鄧女、前妻等人通話；他與鄧女通電話時，直說自己人在台南，要讓家裡人知道這件事，等等馬上回高雄。另外，警方電話聯繫上鄺男時，他也說要去台南通知父母，無法馬上到所說明，得等到約莫8、9點才會回到高雄。

然而，根據鄺男聯繫其他通訊人的紀錄，對比發現他事發後仍在高雄處理業務交易，還去收取服務費。法官質問鄺男到底有沒有去台南找父母，鄺男才稱「沒有」，並辯稱因鄧女一再要求他去台南載父母來看女童，「家裡根本不知道有這小孩」，受不了逼迫才扯謊；他事後又改口，說自己確實有想告訴父母，只是實在不知道怎麼開口而作罷。

另外，鄺男與其前妻的對話中也曾提及，「小孩沒了、要處理後事」，並說「本來就沒什麼感情」，只是因鄧女剛好有工作要忙，才會幫忙帶女童，稱不上花時間陪她。法官問鄺男是對女童母女沒感情嗎？鄺男卻又說，是為了安撫前妻情緒才會這樣說。

至於鄺男與其上司、客戶的通話紀錄，則多在交辦業務。鄺男在電話中曾與其上司提到，自己可能要面對過去的一些事，得先中斷工作，並稱在工作中斷期間，由老婆、即其前妻負責聯繫後續薪資相關事宜。

言及於此，法官再質問鄺男何謂「過去的一些事」，鄺男才吞吞吐吐默認，擔心先前所犯的業務侵占通緝案件曝光，才一再拖延到派出所時間。鄧女聽聞鄺男一再反覆說詞，又頻頻說「不清楚」、「記不得」時，一度情緒失控，激動地淚灑法庭飆吼「你自己的小孩欸」，法官也質疑鄺男對多名通聯對象撒謊。