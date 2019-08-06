柯文哲問兆豐案？北檢：早已起訴求重刑

2019-08-06 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前批評總統蔡英文雖沒有貪汙，「但妳旁邊的每個人都貪汙啊」，不僅不道歉還再嗆「我就問慶富案辦到哪去？兆豐案辦到哪去？」對此，台北地檢署今傍晚發聲明強調，已起訴兆豐金控董事長蔡友才等人，並具體求處重刑，柯文哲所言顯有誤會；積極偵辦私菸案，已訊問130人以上，希盡速查明公諸於世。

柯文哲5日說，自己2016年支持蔡英文，但「妳（指蔡英文）怎麼把國家搞成這樣子，「妳沒有貪汙，但妳旁邊的每個人都貪汙啊」。此言一出，總統府立刻嚴正要求有證據向司法單位告發，無證據則必須道歉。

柯文哲接受媒體訪問，竟回嗆「一直希望給小英反省改進的機會，我就問1萬條香菸要多少人買？」還說：「不是故意要批評她，但是要有反省的能力，我就問慶富案辦到哪去？兆豐案辦到哪去？有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下！」

對此，負責偵辦兆豐案的北檢指出，兆豐金控董座蔡友才、主秘王起梆等涉犯金融控股公司法規定之特別背信、收受不正利益及洗錢、行使業務登載不實文書、擅自重製營業祕密、內線交易等罪嫌，已於2016年12月2日偵查終結提起公訴，並具體求處有期徒刑各12年、10年，柯文哲所言「兆豐案現在辦到哪去了」，顯有誤會。