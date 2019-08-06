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真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

不是親生的姊弟遭浸熱水、毆死 她求「情堪憫恕」

2019-08-06 18:08聯合報 記者王宏舜╱即時報導

劉姓女子2016年被控與同居男友享用完情人節大餐後，打死男友與前妻所生的4歲男童，大男童1歲的姊姊也滿身是傷；劉女羈押期間因懷孕獲交保，隔天就和男友登記結婚。士林地院依傷害致死等罪判劉女12年6月徒刑，高等法院今行準備程序，劉女稱事發後有接受家防中心親職教育輔導，盼列入犯後態度考量。告訴代理人批評，小弟弟已過世，小姊姊由生母接回，劉女虐待的不是自己的小孩，調輔導紀錄沒有意義。

32歲劉女與37歲的劉姓男子先前同居多年，劉男與香港籍前妻離異後，又陸續與林姓、劉姓女子交往。3名女子共生下6個子女。

遭虐的姊弟是林女所生，弟弟是遲緩兒，兩姊弟和生父、劉女和她的兩個兒子先前住在陽明山。劉平常以接維修機器為業，沒報稅，向北市社會局申請低收入戶補助，以1人扶養4名子女為由，月獲3萬7千元補助。

2016年2月13日，劉女拿長柄刷毆打男童，男童多處受傷，隔天，劉姓男子帶劉女和「他們的兩個兒子」外出享用情人節大餐，兩姊弟眼巴巴望著爸爸和「後母、弟弟」離去，他們被留在山上挨餓受寒。

劉女回家後，又嫌男童吃飯慢，出手推倒男童，因頭部撞擊地面死亡。社工獲報後，將其他4名小孩安置，女童被發現身上有多處燙傷，發現也遭虐。

劉女表示，當時因懷孕、失眠、情緒差，又要照顧4個小孩，失手打死男童。她說，男童會「把食物含在嘴裡」，不會大便，推男童是告誡「東西不要含在嘴巴裡，汁會流出來」。士院認為劉女多次對男童施暴，男童來不及體驗生命就死亡，她還承認對親生的小孩不會這樣，判她12年6月徒刑。

高院今開庭時，法官列出爭點為劉女有無刑法59條「情堪憫恕」、一審量刑是否適當？因除本案外，士檢另查出案發前，姊弟2人身上有多處新舊瘀血、燙傷痕，再以傷害罪起訴劉女，士林地院上月才判她2年8月徒刑，劉女辯護律師詢問兩案是否可以合併審理，但法官告知「通常不會這樣」。

辯護律師才講完，告訴代理人也據此希望法官參考士院的量刑論述，並認為家防中心的親職輔導紀錄沒有意義，因為劉女現在照顧的是自己「親生的小孩」，她又不是虐待他們。

法官定9月4日上午進行審理。

劉姓女子用長柄刷打死男友(現丈夫)與前妻所生的4歲男童，小姊姊也遭虐，士林地院依...
劉姓女子用長柄刷打死男友(現丈夫)與前妻所生的4歲男童，小姊姊也遭虐，士林地院依傷害致死等罪判劉女12年6月徒刑，高等法院今行準備程序。記者王宏舜／攝影
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