台南法拍會 2017年份Mini Cooper 22萬5千元賣出

2019-08-06 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南地方檢察署與執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，今天下午3點在台南分署中庭廣場登場，一開始由台南地檢署檢察官錢鴻明主持拍賣2017年份Mini Cooper ，錢鴻明化身為叫賣哥，以幽默風趣方式，詳細說明拍賣條件、車況與市場行情，最後以22萬5千元順利拍賣出，另外二支iPhone 7 PLUS分別以5千元、4千元賣出。拍賣會共為國庫進帳33萬1100元。

法拍會的焦點之一為拍賣棒球名人徐生明簽名球，因相當具有收藏價值，在激烈減價後以1600元拍出，另外在變賣棒壘球用品的攤位上，由於價格相當優惠，引起民眾爭相搶購，合計棒壘球用品拍變賣金額為5萬5千135元，將用於清償義務人所欠案款。

台南分署表示，今天適逢雙月份的聯合拍賣日，法拍會除有動產拍賣活動外，同時有琳瑯滿目的查封物品設攤變賣，提供民眾到場撿便宜的機會。攤位物品，除了生活用品外，更有由義務人設攤的傳統小吃，現場香味四溢。

會中邀請南區國稅局台南分局、台南市政府財政稅務局、社會局等機關設攤宣傳，為關懷弱勢民眾，還邀請展翼烘焙坊等公益團體設攤義賣，法拍會現場宛如園遊會般熱鬧。