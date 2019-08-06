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欲出售帛琉大飯店遭否決 中投批黨產會蠻橫

2019-08-06 17:23聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）及轉投資的帛琉大飯店，向黨產會申請解凍許可遭否決，提告救濟。台北高等行政法院今下午針對帛琉案開庭，合議庭將決定原告當事人適格與否，改訂10月22日續行審理。

「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）位於東京都港區三田一丁目二番十八號，由國民黨所屬「台貿公司」經營。「台貿公司」是中投BVI（中投海外英屬維京群島）公司持有，而BVI又是欣光華公司（中投子公司）持有，等於中投層層把持。

國民黨與中投申請解凍處分後，黨產會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認定不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的支付法定義務要件，拒絕申請。

至於中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經黨產會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府之意見後，另否決中投公司申請。

中投不服提告。由於雙方就TTD案暫無證據請求法院調查，法官上次即諭知準備程序終結，候核辦。至於帛琉飯店案，中投另對原處分主文變更的函申請複查，結果預計近日出爐，若駁回則將再另行救濟。

今天開庭，雙方對於原告當事人適格與否均表示適格，但理由不同。黨產會認為，中投可實質掌控中投BVI公司，原處分效力及於BVI屬合法。中投委任律師曾至楷強調，本案重要性在於必須釐清法秩序，過去從未見過如同黨產條例可回溯從民國34年起，並推定相關單位為國民黨附隨組織。

曾表示，基於法律保留、法治國原則，至少都要保障程序，卻沒對子公司召開聽證會，也未邀請代表參與，更沒調查股權及財產取得方式，甚至是用何種資金入股取得經營權都未觸及、說理，「這種做法近乎蠻橫！暴力！」完全無任何說明機會如何取得帛琉大飯店。

雙方暫時無證據要請求調查，法官庭末改訂10月22日下午2點30分續行審理。

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織，中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓...
中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織，中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）及轉投資的帛琉大飯店，向黨產會申請解凍許可遭否決，提告救濟。圖／報系資料照片
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黨產會帛琉
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