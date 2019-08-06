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山東男靠3個泳圈偷渡金門 山東腔讓岸巡人員問到快抓狂

2019-08-06 17:15聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

一名常姓大陸籍男子今天凌晨從廈門帶著3個游泳圈泳渡金廈海域，還以為神不知鬼不覺，沒想到一游到烈嶼鄉的海域，就被金馬澎分署第九（金門）岸巡隊盯上埋伏，岸巡幹員等他游上岸後，將他一舉查獲，全案將依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

金門岸巡隊長吳建冠表示，岸巡隊的第三巡邏站巡邏組在今日上午6時45分巡邏時，發現海面上有一名不明人士使用游泳圈游向岸際，研判海流，可能會在烈嶼西方的陸軍貴山岸際上岸，巡邏人員立即前往埋伏守候。

果不其然，該名可疑男子在6時55分上岸後，幹員隨即上前盤查，要求出示身分，確認他是非法入境的大陸籍男子，經初步詢問，這名男子自稱姓常，今年27歲家住在山東省齊河縣，而犯嫌身上僅攜帶3個游泳圈、個人衣物、一大堆辣椒及證件等物品，隨即將嫌犯押返金門岸巡隊偵訊。

常姓男子表示，他想出國旅遊，因對岸政府的規定一大堆，才會想到直接用偷渡方式來到金門，並不知道這樣會被抓。他說，昨日白天在廈門花了人民幣90元購買游泳圈後，於今日凌晨0時左右出發，泳渡至金門烈嶼地區。

因為常姓男子的山東口音相當重，岸巡人員在偵訊過程相當吃力，加上他對不少問題都避重就輕，甚至供詞反覆，讓岸巡的司法組人員直言說，問到快「腦中風」。至於隨身攜帶一堆辣椒，他則說是怕海上會冷，吃辣椒可禦寒又可果腹，讓幹員說，這人平常辣椒肯定吃的很凶。而常姓男子身上僅帶人民幣1381元，經幹員查獲後清點交付犯嫌自行保管。

1名大陸籍常姓男子今天凌晨從廈門偷渡到烈嶼西方的海岸，沒想到一上岸就遭岸巡幹員查...
1名大陸籍常姓男子今天凌晨從廈門偷渡到烈嶼西方的海岸，沒想到一上岸就遭岸巡幹員查獲。圖／金門岸巡隊提供
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金門岸巡隊長吳建冠說明案情，並說明常姓犯嫌被查獲時身上所攜帶的物品。記者蔡家蓁／...
金門岸巡隊長吳建冠說明案情，並說明常姓犯嫌被查獲時身上所攜帶的物品。記者蔡家蓁／攝影
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1名大陸籍常姓男子今天凌晨從廈門帶著3個游泳圈泳渡「金廈海域」，一上岸就遭岸巡幹...
1名大陸籍常姓男子今天凌晨從廈門帶著3個游泳圈泳渡「金廈海域」，一上岸就遭岸巡幹員查獲。圖／金門岸巡隊提供
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