山東男靠3個泳圈偷渡金門 山東腔讓岸巡人員問到快抓狂

2019-08-06 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



一名常姓大陸籍男子今天凌晨從廈門帶著3個游泳圈泳渡金廈海域，還以為神不知鬼不覺，沒想到一游到烈嶼鄉的海域，就被金馬澎分署第九（金門）岸巡隊盯上埋伏，岸巡幹員等他游上岸後，將他一舉查獲，全案將依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

金門岸巡隊長吳建冠表示，岸巡隊的第三巡邏站巡邏組在今日上午6時45分巡邏時，發現海面上有一名不明人士使用游泳圈游向岸際，研判海流，可能會在烈嶼西方的陸軍貴山岸際上岸，巡邏人員立即前往埋伏守候。

果不其然，該名可疑男子在6時55分上岸後，幹員隨即上前盤查，要求出示身分，確認他是非法入境的大陸籍男子，經初步詢問，這名男子自稱姓常，今年27歲家住在山東省齊河縣，而犯嫌身上僅攜帶3個游泳圈、個人衣物、一大堆辣椒及證件等物品，隨即將嫌犯押返金門岸巡隊偵訊。

常姓男子表示，他想出國旅遊，因對岸政府的規定一大堆，才會想到直接用偷渡方式來到金門，並不知道這樣會被抓。他說，昨日白天在廈門花了人民幣90元購買游泳圈後，於今日凌晨0時左右出發，泳渡至金門烈嶼地區。