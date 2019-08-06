親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

沒有救生員且泳池違建 林口幼兒園1童險溺斃

2019-08-06 16:54聯合報 記者巫鴻瑋魏翊庭江婉儀╱即時報導

新北市林口區某幼兒園上午傳學童溺水意外，經新北市教育局及工務局查證，園方違法將戶外遊樂區改建為室內游泳池，且依規定應配置至少1名救生員，事發當時卻僅有2名老師在場，是同學發現女童漂浮在水面上，園方才驚覺不對勁，立即將溺水的女童送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。

溺水的4歲薛姓女童母親表示，因為這間幼兒園在地方上頗有知名度，3天前才將女兒送去就讀，昨天老師還提醒家長要幫小朋友準備泳衣、泳圈，沒想到今天早上才剛送女兒去上學，11點就接到園方電話說女兒溺水送醫。

幼兒園涂姓園長不願回應事發當時是否沒有救生員在場才導致意外；但據瞭解，意外發生當下泳池沒有救生員，只有2名老師在場看顧，同學看到女童嗆水後浮在泳池中，才馬上跟老師說，老師立即下水將女童拉上岸。

新北市教育局指出，校方游泳池應參照教育部體育署「游泳池管理規範」，而據規範中，業者應以該水池總面積而設有救生員親自在場執行，最少要配置一名。此外，事發當時師生比是1比18，不符合中班規範1比15。

工務局也表示，經相關使用執照調閱，發現該幼兒園僅標示戶外遊戲場的範圍，周邊沒有期間建築物構造，但勘驗現場卻有游泳池，確定游泳池屬於違建，又涉及公共安全問題，將要求幼兒園立即拆除游泳池。

但張姓幼兒園負責人出面卻否認泳池違建，只是對家長表示抱歉，很遺憾發生這樣的意外，「我們這都一切合法經營，沒有違建，已經經營30年。目前在做的，是盡最大的努力讓小朋友在長庚醫院受到最好的醫療照顧。」

發生意外的幼兒園，是林口地區唯一一間設有游泳池的幼兒園，卻傳出溺水且泳池違建。記...
發生意外的幼兒園，是林口地區唯一一間設有游泳池的幼兒園，卻傳出溺水且泳池違建。記者巫鴻瑋／翻攝
分享
園方否認泳池違建，更不願回應當時沒有救生員在游泳池邊的問題。記者巫鴻瑋／翻攝
園方否認泳池違建，更不願回應當時沒有救生員在游泳池邊的問題。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

幼兒園溺水
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

山東男靠3個泳圈偷渡金門 山東腔讓岸巡人員問到快抓狂

2019-08-06 17:15

4月大女嬰趴睡窒息身亡 六旬保母夫妻遭起訴

2019-08-06 15:47

欲出售帛琉大飯店遭否決 中投批黨產會蠻橫

2019-08-06 17:23

購屋客人對房仲業者偷雞 坦承打開拉鍊但否認摸鳥

2019-08-06 14:54

不滿大姑干涉夫妻感情糾紛 婦嗆：用水泥把你封起來

2019-08-06 14:48

法務部反賄選宣導 搭上時下最夯熱氣球活動吸睛度高

2019-08-06 13:40

她讓火車緊急煞車後靜止60秒 判刑2年

2019-08-06 13:22

房客欠租 房東清理物品遭判「無故侵入住宅罪」

2019-08-06 12:59

一時情緒上來就撞死人 小黃司機還痛罵同業「太惡質」

2019-08-06 12:41

塑造大老闆形象向女詐財 哥說弟「胡說八道」拆穿

2019-08-06 11:08

知名小兒科醫師戴綠帽 小王陪人妻飛峇里島要賠15萬元

2019-08-06 11:04

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

引介軍官會對岸 台南鄭姓父子涉共諜

2019-08-06 00:54

華山分屍案 射箭教練一審死刑

2019-08-06 00:02

警疑收賄包庇色情業者 約談10人

2019-08-05 22:42

館長陳之漢開罵李婉鈺獲撤告 地院：收到書狀依法處理

2019-08-05 21:13

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

用不完會影響日後申請經費 新北某校長挪用補助款被訴

2019-08-05 20:21

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48

臉書貼文自稱遇到隨機傷人 原來疑因飆車引發攻擊

2019-08-05 17:13

國一岡山收費站大車追撞 180度翻轉駕駛受困

2019-08-05 17:10

華山分屍主嫌判死 警方：他太冷靜手法太殘忍不意外

2019-08-05 16:24

華山分屍切乳房作標本 陳伯謙幽靈抗辯：要化解冤仇

2019-08-05 16:04

華山分屍／台北市政府是幫凶？ 家屬控市府違法瀆職

2019-08-05 16:00

LINE傳蔡英文送45億給海地 新北7旬婦被裁罰3000元

2019-08-05 15:26

涉發「蔡英文不公平手段介入初選」假訊息 男子遭送辦

2019-08-05 15:25

華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02

咬斷別人手指後幫忙找回 法官輕判

2019-08-05 13:15

板模工毆友致死 殺人動機是他「不洗澡」發出惡臭

2019-08-05 13:04

鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保

2019-08-05 12:29

為貪2178元 前里長判刑1年2月

2019-08-05 12:22

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

2019-08-05 12:15

綠營初選後摸黑拿走選舉廣告 男辯拿廢棄物挨告起訴

2019-08-05 12:10

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42
看更多

熱門文章

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

2019-08-05 18:36

多次勸離竟遭比中指 墾丁救生員理智線斷裂持鐵棒毆人

2019-08-05 23:30

丈夫氣瓶耗盡 夫妻共用氣瓶浮出海面仍出意外

2019-08-05 18:44

國道6號傳墜橋 黑車男翻護欄摔落20公尺亡

2019-08-06 14:20

抓到了！台灣野人落網 他笑：享受被追捕的刺激感

2019-08-06 11:05

才第3天上學！林口女童險溺斃幼兒園泳池

2019-08-06 14:54

孩弄髒被子飯店索賠4200 媽媽怒轟：收費不合理！

2019-08-06 10:28

疑涉嫌護航八大行業 柑園副所長遭帶回調查

2019-08-05 18:43

影／台中計程車自撞電桿釀雙亡 影像曝光

2019-08-05 20:19

驗屍14年不斷「中樂透」！台灣柯南 她聞一聞就能破案

2019-08-06 09:00

醫院焢肉便當賣200元引熱議 網友指出天價主因

2019-08-05 19:54

金門婦人走失丈夫著急 全島500人幫忙尋人中

2019-08-06 12:23

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

冷氣師傅懸空七樓裝冷氣 加收500元遭顧客嗆聲

2019-08-06 15:35

證據到手！小英專機會議謝世謙主持 私菸案查華航斷點

2019-08-06 11:03

空氣用盡了…潛水夫妻分享氣瓶 浮上水面老公仍死

2019-08-06 00:45

50元狂存半年！ 他排「金磚陣」釣出25萬土豪

2019-08-06 13:18

兒睹嘿咻性愛影片竟是6旬父 當抓耙子大義滅親

2019-08-05 21:18

警方連日搜捕 「台灣野人」周一晚滿州落網

2019-08-05 22:24

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

偷吃偷玩不沾酒 台灣野人被逮

2019-08-06 00:52

中年夫妻「組隊Uber Eats」...他一看眼眶濕 網讚：退休後一起解任務

2019-08-06 16:15

老式鐵卷門肇禍？台南善化婦人命喪門下

2019-08-06 12:07

已婚婦不倫戀表弟 斬婚外情竟遭嗆殺夫

2019-08-05 21:45

OL醉倒遭董座秘書性侵 過程全被監視器拍下

2019-08-06 11:11

沒有救生員且泳池違建 林口幼兒園1童險溺斃

2019-08-06 16:54

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

南迴車禍！遊覽車大貨車相撞 6陸客輕傷送醫

2019-08-05 21:10

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

台中鐵警辦演練遭砲轟 網酸：以為是捕蛇

2019-08-06 11:27

埤頭製酒廠疑似氣爆4人傷 董事長身分遭起底

2019-08-05 20:14

搬謝依涵救湯景華 心理衡鑑再遭疑「偽科學」

2019-08-06 13:38

債務人跑路 保證人遭圍毆

2019-08-06 11:37

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

通緝犯不服警方圍捕 奪警槍瞄準員警頭部扣下板機

2019-08-06 12:25

影／國道一號清晨死亡車禍 路竹段連環追撞釀1死3傷

2019-08-06 11:20

老夫婦騎車看牙科疑走錯路 撞上清潔車變成送外科

2019-08-06 14:08

山東男靠3個泳圈偷渡金門 山東腔讓岸巡人員問到快抓狂

2019-08-06 17:15

用不完會影響日後申請經費 新北某校長挪用補助款被訴

2019-08-05 20:21

九陰白骨爪來了 吃屎哥現身新竹

2019-08-06 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top