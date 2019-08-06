沒有救生員且泳池違建 林口幼兒園1童險溺斃

新北市林口區某幼兒園上午傳學童溺水意外，經新北市教育局及工務局查證，園方違法將戶外遊樂區改建為室內游泳池，且依規定應配置至少1名救生員，事發當時卻僅有2名老師在場，是同學發現女童漂浮在水面上，園方才驚覺不對勁，立即將溺水的女童送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。

溺水的4歲薛姓女童母親表示，因為這間幼兒園在地方上頗有知名度，3天前才將女兒送去就讀，昨天老師還提醒家長要幫小朋友準備泳衣、泳圈，沒想到今天早上才剛送女兒去上學，11點就接到園方電話說女兒溺水送醫。

幼兒園涂姓園長不願回應事發當時是否沒有救生員在場才導致意外；但據瞭解，意外發生當下泳池沒有救生員，只有2名老師在場看顧，同學看到女童嗆水後浮在泳池中，才馬上跟老師說，老師立即下水將女童拉上岸。

新北市教育局指出，校方游泳池應參照教育部體育署「游泳池管理規範」，而據規範中，業者應以該水池總面積而設有救生員親自在場執行，最少要配置一名。此外，事發當時師生比是1比18，不符合中班規範1比15。

工務局也表示，經相關使用執照調閱，發現該幼兒園僅標示戶外遊戲場的範圍，周邊沒有期間建築物構造，但勘驗現場卻有游泳池，確定游泳池屬於違建，又涉及公共安全問題，將要求幼兒園立即拆除游泳池。