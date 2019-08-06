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成癮防制名醫不慎撞死人 和解獲緩起訴

2019-08-06 16:18聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北市立聯合醫院昆明院區成癮防制科主治醫師束連文，今年5月間在昆明院區地下停車場撞死1名陳姓男子。台北地檢署調查階段雙方達成和解，死者家屬表明不願提告，但因過失致死罪屬非告訴乃論之罪，檢察官考量犯後態度後給予緩起訴，須支付公庫3萬元。

束連文畢業於美國約翰霍浦金斯大學公共衛生醫療政策碩士、台北醫學院醫學系。目前為松德院區成癮防治科主治醫師兼昆明防治中心副主任，專長為精神科、酒藥癮評估治療。

根據《信傳媒》報導，束在民國95年國家推動毒品減害計畫，對海洛因藥癮者引進美沙東（Methadone，一種鴉片類藥物）替代治療時，師提出丁基原啡因（Buprenorphine，治療鴉片類物質成癮藥物）雖價格較昂貴、但效果更好的意見。

檢方調查，今年5月2日上午9點許，束連文開車赴聯合醫院昆明院區上班，駛進地下一樓停車場，卻於左轉時不慎撞到1名陳姓男子，對方當場倒地，疑似因頭部撞擊地面，導致蜘蛛膜下出血，送醫急救後不治身亡。

案發後，束連文向死者家屬表達歉意且雙方達成和解，死者家屬表明不願意提告，但因過失致死罪屬非告訴乃論之罪，檢方依法進行偵查。檢察官考量他坦承犯行、犯後態度良好，給予緩起訴處分，須支付公庫3萬元。

停車場檢察官醫師
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