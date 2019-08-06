她讓火車緊急煞車後靜止60秒 判刑2年

2019-08-06 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



1名罕見姓氏的婦人與火車站站務員起爭執，將滑輪椅丟在鐵軌上，被控公共危險罪中最輕本刑有期徒刑3年的「以他法致生火車往來之危險」罪；法院審理，婦人認罪，台北地院考量婦人個人因素，引法條減刑，今天判她有期徒刑2年。

法官依刑法第184條「妨害舟車及航空機行駛安全罪」論罪。法律規定，損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險者，處3年以上、10年以下有期徒刑，法條運用實務不多見。

除「擋火車」外，婦人也在車站拾獲金融卡據為己有，甚至去盜刷，另被依侵占遺失物、詐欺罪判處罰金3000元、有期徒刑2月。3罪都可上訴。

檢方指控，婦人因情緒失控，2018年8月30日清晨與站務員發生爭執，於台鐵台北車站第4月台A側15車乘車處，搬取月台上的滑輪椅丟擲在鐵軌上，因4128車次區間車將靠站，於是緊急煞車，並立即通報站務員排除障礙，造成列車停留現場1分鐘，婦人被法辦，她認罪。

判決說，婦人造成火車進站延誤，但未造成傷亡，且她的家庭支援系統差，阿姨、母親、父親都沒有意願或能力照顧她，才居無定所，四處犯案，依法可減刑。