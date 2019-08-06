民生社區菜市場糾紛 松聯「萬年」遭控帶小弟鬧場

2019-08-06 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



松聯幫老大「萬年」萬年祥，今年5月遭列為治平對象遭檢肅到案，如今又被指控，介入北市民生社區周邊草埔市場攤位糾紛。林先生指控，萬年祥多次帶著小弟到林姓菜攤攤位鬧場，但未出言恐嚇，也無出手傷人，警方只能好言相勸。

萬年祥涉嫌向新東市場收所保護費，又為經營權、土方利益，率眾到建築工地拉布條、攻擊工人，遭依組織、恐嚇取財、傷害罪嫌送辦。承租攤位長達18年的林先生指控，「交保後3天就帶小弟來鬧」，從今年5月起，萬年祥持續3個月，多次帶小弟到攤販鬧場。

林先生提供的影片顯示，萬年祥出面處理菜攤租位糾紛。萬年祥說，「你侵占我的所在、要租給誰是我家的事情、為何一定要租你」，林則回話，「不租是他的事情，大家到法院來說」。

林先生表示，本月起萬年祥還叫人不收每月1萬2千元的租金，反控他擺攤卻沒繳錢，要求他搬離攤位。林說，已多次報警尋求協助，警方也受理報案，未來不排除提告，交給法院裁定攤位糾紛。

攤位的房東王女士指出，老一輩重情重義，母親見遠房親戚林先生罹患小兒麻痺，多年來不收取攤位租金，但母親過世後，林先生長期霸占攤位，原只有2排位置，如今擺出了第3排做生意，「越線行為」已侵占到巷角的攤販位置，導致巷角位置難以出租。