一時情緒上來就撞死人 小黃司機還痛罵同業「太惡質」

2019-08-06 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園簡姓計程車司機因排班、檢舉等糾紛，和張姓同業長期不睦，今年1月4日涉嫌撞死對方還企圖捏造成意外，檢警調查戳破其謊言依殺人罪起訴；法院認為，簡坦承後又翻供，涉犯重罪有逃亡之虞，裁定再延押2個月。

檢方調查，簡（52歲）、張同為小黃司機，過去因排班問題多次起衝突，他認為張多次故意朝他拍照檢舉，已經嚴重影響到開車生計，當天下午在機場捷運A8站的避車彎，見張站在他前方，就猛踩油門朝他衝撞，張整個人彈飛重摔昏迷，搶救3天仍不治。

警方獲報到場時，簡已經裝作若無其事離去，但警方認為可疑，除調閱周遭監視器、查訪路人，也報請檢察官指揮偵辦，經2度通知簡到案說明後終於突破他心防，簡坦承和張早就互看不順眼，屢遭檢舉才衝動撞人。

檢方也根據關鍵的監視器畫面等，認定簡犯嫌明確，5月8日依殺人罪嫌起訴他，全案移審後法院裁定羈押；院方訊問時，簡雖坦承檢方起訴的客觀事實，但矢口否認殺人故意。

法院審酌，簡當初在警詢供稱和張有糾紛，當天見他在路旁，一時情緒上來才想開車撞他給對方一個教訓，還說因為張「太惡質了」等語，後來檢方訊時，他又翻供稱，是張突然跨腳至車道，自己反應不及才撞上，否認殺人故意。