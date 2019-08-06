親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

柯文哲任黨主席！台灣民眾黨允許雙重國籍、不收黨費

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

一時情緒上來就撞死人 小黃司機還痛罵同業「太惡質」

2019-08-06 12:41聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園簡姓計程車司機因排班、檢舉等糾紛，和張姓同業長期不睦，今年1月4日涉嫌撞死對方還企圖捏造成意外，檢警調查戳破其謊言依殺人罪起訴；法院認為，簡坦承後又翻供，涉犯重罪有逃亡之虞，裁定再延押2個月。

檢方調查，簡（52歲）、張同為小黃司機，過去因排班問題多次起衝突，他認為張多次故意朝他拍照檢舉，已經嚴重影響到開車生計，當天下午在機場捷運A8站的避車彎，見張站在他前方，就猛踩油門朝他衝撞，張整個人彈飛重摔昏迷，搶救3天仍不治。

警方獲報到場時，簡已經裝作若無其事離去，但警方認為可疑，除調閱周遭監視器、查訪路人，也報請檢察官指揮偵辦，經2度通知簡到案說明後終於突破他心防，簡坦承和張早就互看不順眼，屢遭檢舉才衝動撞人。

檢方也根據關鍵的監視器畫面等，認定簡犯嫌明確，5月8日依殺人罪嫌起訴他，全案移審後法院裁定羈押；院方訊問時，簡雖坦承檢方起訴的客觀事實，但矢口否認殺人故意。

法院審酌，簡當初在警詢供稱和張有糾紛，當天見他在路旁，一時情緒上來才想開車撞他給對方一個教訓，還說因為張「太惡質了」等語，後來檢方訊時，他又翻供稱，是張突然跨腳至車道，自己反應不及才撞上，否認殺人故意。

院方認為，簡前後供述不一，可見他得知恐面臨重罪而有脫免之情況，加上簡涉犯殺人罪嫌最輕本刑10年以上，加上沒有住在戶籍地，有相當理由認為恐逃匿規避審判程序，認定仍有羈押必要，裁定從8月8日起延長羈押2個月。

簡男撞死同業被依殺人罪嫌起訴，法院裁定延押2個月。圖／報系資料照
簡男撞死同業被依殺人罪嫌起訴，法院裁定延押2個月。圖／報系資料照
分享

殺人機場捷運計程車
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

華山分屍案 射箭教練一審死刑

2019-08-06 00:02

知名小兒科醫師戴綠帽 小王陪人妻飛峇里島要賠15萬元

2019-08-06 11:04

她讓火車緊急煞車後靜止60秒 判刑2年

2019-08-06 13:22

民生社區菜市場糾紛 松聯「萬年」遭控帶小弟鬧場

2019-08-06 13:03

房客欠租 房東清理物品遭判「無故侵入住宅罪」

2019-08-06 12:59

債務人跑路 保證人遭圍毆

2019-08-06 11:37

塑造大老闆形象向女詐財 哥說弟「胡說八道」拆穿

2019-08-06 11:08

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

引介軍官會對岸 台南鄭姓父子涉共諜

2019-08-06 00:54

警疑收賄包庇色情業者 約談10人

2019-08-05 22:42

館長陳之漢開罵李婉鈺獲撤告 地院：收到書狀依法處理

2019-08-05 21:13

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

用不完會影響日後申請經費 新北某校長挪用補助款被訴

2019-08-05 20:21

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48

臉書貼文自稱遇到隨機傷人 原來疑因飆車引發攻擊

2019-08-05 17:13

國一岡山收費站大車追撞 180度翻轉駕駛受困

2019-08-05 17:10

華山分屍主嫌判死 警方：他太冷靜手法太殘忍不意外

2019-08-05 16:24

華山分屍切乳房作標本 陳伯謙幽靈抗辯：要化解冤仇

2019-08-05 16:04

華山分屍／台北市政府是幫凶？ 家屬控市府違法瀆職

2019-08-05 16:00

LINE傳蔡英文送45億給海地 新北7旬婦被裁罰3000元

2019-08-05 15:26

涉發「蔡英文不公平手段介入初選」假訊息 男子遭送辦

2019-08-05 15:25

華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02

咬斷別人手指後幫忙找回 法官輕判

2019-08-05 13:15

板模工毆友致死 殺人動機是他「不洗澡」發出惡臭

2019-08-05 13:04

鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保

2019-08-05 12:29

為貪2178元 前里長判刑1年2月

2019-08-05 12:22

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

2019-08-05 12:15

綠營初選後摸黑拿走選舉廣告 男辯拿廢棄物挨告起訴

2019-08-05 12:10

扯！他酒駕假冒身分 成功騙檢警害友人判刑

2019-08-05 12:05

保母出門吃早餐一小時 女嬰在家嗆奶亡

2019-08-05 12:03

影射「蔡英文初選作弊」 網友散佈假訊息遭調查局約談

2019-08-05 11:51

挨罵下賤、勾引男人 女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭

2019-08-05 11:33

趁車主卸貨未熄火 莽男行搶小貨車被判刑10月

2019-08-05 11:03

賓士男砍殺KTV老闆及員工 再毀損監視器滅跡被訴

2019-08-05 11:03
看更多

熱門文章

一天4罐麥香紅茶「連喝24年」共花35萬 醫檢報告卻驚呆眾人

2019-08-05 16:06

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

2019-08-05 18:36

多次勸離竟遭比中指 墾丁救生員理智線斷裂持鐵棒毆人

2019-08-05 23:30

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

丈夫氣瓶耗盡 夫妻共用氣瓶浮出海面仍出意外

2019-08-05 18:44

阿嬤借廁所待三小時 報警開門後卻傻眼

2019-08-05 13:45

疑涉嫌護航八大行業 柑園副所長遭帶回調查

2019-08-05 18:43

抓到了！台灣野人落網 他笑：享受被追捕的刺激感

2019-08-06 11:05

基隆巴塞隆納社區地下室火警 車道直冒濃煙2人送醫

2019-08-05 14:04

影／台中計程車自撞電桿釀雙亡 影像曝光

2019-08-05 20:19

驗屍14年不斷「中樂透」！台灣柯南 她聞一聞就能破案

2019-08-06 09:00

醫院焢肉便當賣200元引熱議 網友指出天價主因

2019-08-05 19:54

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

孩弄髒被子飯店索賠4200 媽媽怒轟：收費不合理！

2019-08-06 10:28

台中女童墜樓案 國小校長：持續關心兩家庭

2019-08-05 17:07

影／200歲三角戀變調 前男友起妒火怒砍74歲情敵六刀

2019-08-05 17:39

空氣用盡了…潛水夫妻分享氣瓶 浮上水面老公仍死

2019-08-06 00:45

證據到手！小英專機會議謝世謙主持 私菸案查華航斷點

2019-08-06 11:03

認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48

金門婦人走失丈夫焦著 全島500人幫忙尋人中

2019-08-06 12:23

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

警方連日搜捕 「台灣野人」周一晚滿州落網

2019-08-05 22:24

兒睹嘿咻性愛影片竟是6旬父 當抓耙子大義滅親

2019-08-05 21:18

偷吃偷玩不沾酒 台灣野人被逮

2019-08-06 00:52

屏東新園烏龍抽水站 驚傳民眾下水網魚2人溺斃

2019-08-05 15:58

沙鹿向上路今天第二起撞 預拌混凝土車追撞大貨車

2019-08-05 16:00

已婚婦不倫戀表弟 斬婚外情竟遭嗆殺夫

2019-08-05 21:45

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

埤頭製酒廠疑似氣爆4人傷 董事長身分遭起底

2019-08-05 20:14

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

OL醉倒遭董座秘書性侵 過程全被監視器拍下

2019-08-06 11:11

南迴車禍！遊覽車大貨車相撞 6陸客輕傷送醫

2019-08-05 21:10

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02

協作幫拍照 手機掉水裡遭求償18萬

2019-08-05 16:44

華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23

台中鐵警辦演練遭砲轟 網酸：以為是捕蛇

2019-08-06 11:27

李姓男子登玉山昏迷 救難人員輪流背負搶救

2019-08-05 17:15

男子烏來爬山迷路 警消迅速搜救成功

2019-08-05 14:00

國小女教師駕車自撞意外 檢警相驗全身燒燙傷不幸死亡

2019-08-05 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top