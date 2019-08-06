塑造大老闆形象向女詐財 哥說弟「胡說八道」拆穿

2019-08-06 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



已婚的吳男向伍姓女子謊稱他家經營紡織業，南非也有工廠，他為副總，帶伍女去台北時，塑造大老闆形象，派司機駕駛BMW車載她，使她信以為真，匯款322萬給他當購屋款，事後吳佯稱去南非處理罷工事件，她去他家詢問，吳的哥哥說弟弟「胡說八道」，她才知受騙，台中地院依詐欺罪將吳判刑1年10月，緩刑5年。

52歲的吳男否認詐欺犯行，辯稱「當初與伍女是男女朋友，她認為可以信任我，委託我做期貨投資，才把錢交給我，這是合夥做生意的糾紛，她認為我欠錢，我就還錢」。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，吳男於2009年間，在台中市西屯區的一家游泳池，以搭訕方式結識伍女，向她謊稱「家中經營紡織業，南非也有工廠，我為副總，母親為董事長，但我對紡織業不感興趣，另在某理財企業公司工作，從事投資」。

吳男並隱瞞他已婚的事實，使伍女因而投入感情與他交往，同年5月 13日，他的伍女訛稱為將來結婚，需資金買房子自住，並帶她至台中市七期地段看房，使伍女信以為真，先後匯款322萬元至吳男指定的理財公司的國泰世華商業銀行帳戶，經吳提領花用。

吳於2009年12月9日，向伍女佯稱將前往南非，處理工廠罷工事宜， 即避不聯絡，她察覺有異前往吳的住處訪查，遇到吳的哥哥，就詢問是不是南非罷工吳還沒回來，吳的哥哥說弟弟胡說八道，沒有這件事，伍女始知受騙，報警後才知道吳已婚。