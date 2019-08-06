親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

柯文哲創黨公布3不原則 台民黨黨綱、黨章內容曝光

世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

塑造大老闆形象向女詐財 哥說弟「胡說八道」拆穿

2019-08-06 11:08聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

已婚的吳男向伍姓女子謊稱他家經營紡織業，南非也有工廠，他為副總，帶伍女去台北時，塑造大老闆形象，派司機駕駛BMW車載她，使她信以為真，匯款322萬給他當購屋款，事後吳佯稱去南非處理罷工事件，她去他家詢問，吳的哥哥說弟弟「胡說八道」，她才知受騙，台中地院依詐欺罪將吳判刑1年10月，緩刑5年。

52歲的吳男否認詐欺犯行，辯稱「當初與伍女是男女朋友，她認為可以信任我，委託我做期貨投資，才把錢交給我，這是合夥做生意的糾紛，她認為我欠錢，我就還錢」。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，吳男於2009年間，在台中市西屯區的一家游泳池，以搭訕方式結識伍女，向她謊稱「家中經營紡織業，南非也有工廠，我為副總，母親為董事長，但我對紡織業不感興趣，另在某理財企業公司工作，從事投資」。

吳男並隱瞞他已婚的事實，使伍女因而投入感情與他交往，同年5月 13日，他的伍女訛稱為將來結婚，需資金買房子自住，並帶她至台中市七期地段看房，使伍女信以為真，先後匯款322萬元至吳男指定的理財公司的國泰世華商業銀行帳戶，經吳提領花用。

吳於2009年12月9日，向伍女佯稱將前往南非，處理工廠罷工事宜， 即避不聯絡，她察覺有異前往吳的住處訪查，遇到吳的哥哥，就詢問是不是南非罷工吳還沒回來，吳的哥哥說弟弟胡說八道，沒有這件事，伍女始知受騙，報警後才知道吳已婚。

被害人伍女被詐財322萬，已與吳男達成調解，由吳賠償68萬元；另外，伍女已與理財公司成立和解，且獲賠254萬元。因此法官對吳宣告緩刑5年，以啟自新。

已婚的吳男向伍姓女子謊稱他家經營紡織業，使她信以為真，匯款給他當購屋款，被詐財3...
已婚的吳男向伍姓女子謊稱他家經營紡織業，使她信以為真，匯款給他當購屋款，被詐財322萬，台中地院依詐欺罪將吳判刑1年10月，緩刑5年。圖／本報資料照
分享

南非罷工詐欺
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

華山分屍案 射箭教練一審死刑

2019-08-06 00:02

知名小兒科醫師戴綠帽 小王陪人妻飛峇里島要賠15萬元

2019-08-06 11:04

債務人跑路 保證人遭圍毆

2019-08-06 11:37

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

引介軍官會對岸 台南鄭姓父子涉共諜

2019-08-06 00:54

警疑收賄包庇色情業者 約談10人

2019-08-05 22:42

館長陳之漢開罵李婉鈺獲撤告 地院：收到書狀依法處理

2019-08-05 21:13

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

用不完會影響日後申請經費 新北某校長挪用補助款被訴

2019-08-05 20:21

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48

臉書貼文自稱遇到隨機傷人 原來疑因飆車引發攻擊

2019-08-05 17:13

國一岡山收費站大車追撞 180度翻轉駕駛受困

2019-08-05 17:10

華山分屍主嫌判死 警方：他太冷靜手法太殘忍不意外

2019-08-05 16:24

華山分屍切乳房作標本 陳伯謙幽靈抗辯：要化解冤仇

2019-08-05 16:04

華山分屍／台北市政府是幫凶？ 家屬控市府違法瀆職

2019-08-05 16:00

LINE傳蔡英文送45億給海地 新北7旬婦被裁罰3000元

2019-08-05 15:26

涉發「蔡英文不公平手段介入初選」假訊息 男子遭送辦

2019-08-05 15:25

華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02

咬斷別人手指後幫忙找回 法官輕判

2019-08-05 13:15

板模工毆友致死 殺人動機是他「不洗澡」發出惡臭

2019-08-05 13:04

鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保

2019-08-05 12:29

為貪2178元 前里長判刑1年2月

2019-08-05 12:22

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

2019-08-05 12:15

綠營初選後摸黑拿走選舉廣告 男辯拿廢棄物挨告起訴

2019-08-05 12:10

扯！他酒駕假冒身分 成功騙檢警害友人判刑

2019-08-05 12:05

保母出門吃早餐一小時 女嬰在家嗆奶亡

2019-08-05 12:03

影射「蔡英文初選作弊」 網友散佈假訊息遭調查局約談

2019-08-05 11:51

挨罵下賤、勾引男人 女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭

2019-08-05 11:33

趁車主卸貨未熄火 莽男行搶小貨車被判刑10月

2019-08-05 11:03

賓士男砍殺KTV老闆及員工 再毀損監視器滅跡被訴

2019-08-05 11:03

竊機車耳機辯誤會 隨後相同手法偷手機架賴不掉

2019-08-05 10:10

測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪

2019-08-05 09:56

詐欺犯專挑好心腸老人騙錢 法官判處1年徒刑

2019-08-05 09:48

咬斷鄰居手指幫忙「尋回」 他獲法官重罪輕判

2019-08-05 07:46
看更多

熱門文章

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

2019-08-05 18:36

一天4罐麥香紅茶「連喝24年」共花35萬 醫檢報告卻驚呆眾人

2019-08-05 16:06

多次勸離竟遭比中指 墾丁救生員理智線斷裂持鐵棒毆人

2019-08-05 23:30

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

丈夫氣瓶耗盡 夫妻共用氣瓶浮出海面仍出意外

2019-08-05 18:44

阿嬤借廁所待三小時 報警開門後卻傻眼

2019-08-05 13:45

基隆潮境秘密花園傳意外 男子潛水昏迷送醫不治

2019-08-05 12:14

疑涉嫌護航八大行業 柑園副所長遭帶回調查

2019-08-05 18:43

基隆巴塞隆納社區地下室火警 車道直冒濃煙2人送醫

2019-08-05 14:04

影／台中計程車自撞電桿釀雙亡 影像曝光

2019-08-05 20:19

驗屍14年不斷「中樂透」！台灣柯南 她聞一聞就能破案

2019-08-06 09:00

醫院焢肉便當賣200元引熱議 網友指出天價主因

2019-08-05 19:54

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

台中女童墜樓案 國小校長：持續關心兩家庭

2019-08-05 17:07

影／200歲三角戀變調 前男友起妒火怒砍74歲情敵六刀

2019-08-05 17:39

抓到了！台灣野人落網 他笑：享受被追捕的刺激感

2019-08-06 11:05

空氣用盡了…潛水夫妻分享氣瓶 浮上水面老公仍死

2019-08-06 00:45

認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

警方連日搜捕 「台灣野人」周一晚滿州落網

2019-08-05 22:24

兒睹嘿咻性愛影片竟是6旬父 當抓耙子大義滅親

2019-08-05 21:18

偷吃偷玩不沾酒 台灣野人被逮

2019-08-06 00:52

屏東新園烏龍抽水站 驚傳民眾下水網魚2人溺斃

2019-08-05 15:58

沙鹿向上路今天第二起撞 預拌混凝土車追撞大貨車

2019-08-05 16:00

已婚婦不倫戀表弟 斬婚外情竟遭嗆殺夫

2019-08-05 21:45

證據到手！小英專機會議謝世謙主持 私菸案查華航斷點

2019-08-06 11:03

埤頭製酒廠疑似氣爆4人傷 董事長身分遭起底

2019-08-05 20:14

孩弄髒被子飯店索賠4200 媽媽怒轟：收費不合理！

2019-08-06 10:28

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

運匠永和街聽成「永和區」載錯地址 暖警助8旬翁返家

2019-08-05 12:45

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

南迴車禍！遊覽車大貨車相撞 6陸客輕傷送醫

2019-08-05 21:10

板模工毆友致死 殺人動機是他「不洗澡」發出惡臭

2019-08-05 13:04

男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02

協作幫拍照 手機掉水裡遭求償18萬

2019-08-05 16:44

華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23

OL醉倒遭董座秘書性侵 過程全被監視器拍下

2019-08-06 11:11

男子烏來爬山迷路 警消迅速搜救成功

2019-08-05 14:00

國小女教師駕車自撞意外 檢警相驗全身燒燙傷不幸死亡

2019-08-05 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top