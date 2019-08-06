知名小兒科醫師戴綠帽 小王陪人妻飛峇里島要賠15萬元

2019-08-06 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



常在臉書分享育兒知識的知名小兒科醫師，發現妻子和男同事過從甚密，還一起到峇里島遊玩、到旅館開房間，要求兩人連帶賠償100萬元。台北地方法院認為，醫師和妻子已簽離婚協議書，放棄求償權，而判男同事應賠償15萬元，可上訴。

醫師指控，他和妻子結婚多年，育有未成年子女，他發現妻子前年開始以同事聚會、應酬為由晚歸，去年更和男同事一起到峇里島玩，同住一間雙人房；妻子之後離家在外租屋，又跟男同事到淡水某旅館開房間，他也在妻子電腦中發現使用驗孕棒、兩人親密倚靠的照片，認為配偶權遭受侵害，提告要求兩人賠償100萬元。

妻子、男同事抗辯，醫師提出來的證據侵害隱私，應沒有證據能力，而妻子曾因婚姻相處問題求助精神科，並和醫師討論過離婚，顯見夫妻之間婚姻破裂並非因為第三者介入；醫師所提出來的照片和影片，也無法證明兩人間有不正常男女關係，男同事只是基於同事和好友關係，協助妻子解決精神問題。

法官認為，醫師雖然未獲妻子同意翻拍電腦中的照片，但醫師是在婚姻期間使用妻子留在兩人共同住處的電腦，進而發現證據，並非違反社會道德等方式取證，且照片和侵權行為有密切關聯，認為有證據能力。

另外，妻子和男同事曾一同入住旅館，有相關影片和截圖佐證，兩人也承認共同到峇里島旅遊，更一起住在度假村豪華套房內，認定兩人超出一般友誼；雖然男同事供稱是避免妻子情緒不穩、自殘，才會陪同出國散心，但度假村有一人房型可以選擇，難認男同事有必要和妻子同住一房。