勞團臥軌抗議勞基法修惡 沒致生危險15人獲不起訴

2019-08-06 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



桃園市產業總工會15名成員去年初不滿勞基法修惡，衝入台北車站第三月台臥軌抗議，遭警方依公共危險等罪移送偵辦。台北地檢署調查後，認為當時車輛已停駛或離開，陳抗者沒有造成具體公共危險，不符合該法條構成要件與實務見解，今不起訴工會秘書長姚光祖等15人。

檢警調查，桃園市產業總工會15名成員，包括工會秘書長姚光祖、林佳瑋共7男8女，因不滿勞基法修法，去年1月8日傍晚無預警突襲台北車站，還以臥軌、佔據月台等方式，嚴重癱瘓鐵路交通、影響上萬名旅客，後來自願撤回。

鐵路警察局將這15人送往保安大隊訊問，認為其涉嫌違反公共危險罪，9日凌晨移送台北地檢署。由於15人保證不會再跑去台鐵臥軌抗議，檢方9日晚間訊後諭令全數請回併限制住居。

據了解，陳抗者供稱，臥軌行為純屬自願，無他人逼迫或指使；他們不否認客觀行為，但當時月台上都是民眾，他們見火車已停駛才下去鐵路。

律師丁穩勝指出，從陳抗者實際狀況來看沒有具體造成公共危險，因為他們二度下去鐵軌，火車都已離開，區間車也停駛的狀態，這是單純表達意見。

檢察官周芳怡勘驗監視器畫面及傳喚證人後，查出當時月台上聚集很多抗議民眾，列車進站時必須緩慢且具備適當措施，且陳抗者臥軌時火車已停駛，沒有壅塞鐵路致生往來之危險的可能性，與刑法第185條第1項構成要件及實務見解不符，依法不起訴。