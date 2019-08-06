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車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

張姓、潘姓男子在基隆市正濱漁港倒車時相撞，雙方約定互相通知保險公司賠償，當場和解。張男要求潘付修車費2萬1500元未果，提告求償，潘答辯，因無肇事責任拒賠。基隆地院審結，和解可認事故發生兩人都須負責，且過失比例各半，判潘要賠張1萬750元。

張男提告指出，發生碰撞時兩車均在倒車狀態，同時移動。如果潘車靜止於撞擊處，他在倒車時會看見，但因潘車也在移動，他看到時已無從反應。潘男倒車未注意車後狀況有過失，且潘當場承諾願意互相賠償損害，訴請賠償維修費2萬1500元。

潘男辯稱，這起車禍事故他沒有肇事責任，因他倒車時發現張也正在倒車，隨即煞車。此時張也應注意到他的車卻未煞車，才會相撞。事故發生後，因他有投保車險，才會在警察處理時陳述由保險公司處理。

法官查出，依據警方道路交通事故調查報告表和解（理賠）內容記載，張男在漁港內道路欲過彎時，因角度問題及閃避行人倒車時，潘男駕車在港區路邊倒車，兩車相撞，雙方互相通知保險公司作後續賠償。

法官認為，張、潘和解，堪認雙方就車損維修已有相當認識，自願讓步，共同分攤損害，同負賠償責任。潘男事後抗辯當時願意通知保險公司，是因他有投保。但潘若無意賠償張男損失，應無通知保險公司必要，因此不採信辯詞。

法官說，和解契約成立在先，張、潘均應遵守契約，縱然出現不利結果，也不得事後推翻。潘以沒有肇事責任抗辯不足採信，但本於和解內容，張僅得向潘請求半數維修費，不得請求全額。全案可上訴。

張姓、潘姓男子倒車時相撞後和解，但潘事後以無肇事責任拒賠修車費。法官認為雙方和解...
張姓、潘姓男子倒車時相撞後和解，但潘事後以無肇事責任拒賠修車費。法官認為雙方和解，過失比例各半，判潘要賠張半數修車費。記者邱瑞杰／攝影
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張姓、潘姓男子倒車時相撞後和解，但潘事後以無肇事責任拒賠修車費。法官認為雙方和解...
張姓、潘姓男子倒車時相撞後和解，但潘事後以無肇事責任拒賠修車費。法官認為雙方和解，過失比例各半，判潘要賠張半數修車費。記者邱瑞杰／攝影
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