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軍人酒肇要丟差！鑽這漏洞 一堆人被查獲竟平安下莊

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男警員利用女網友缺錢，要她當小老婆性侵判4年2月。示意圖／Ingimage
男警員利用女網友缺錢，要她當小老婆性侵判4年2月。示意圖／Ingimage
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林姓員警利用女網友「小芬」（化名）經濟不佳，欲向他借錢10萬元，佯稱要借錢給她，趁駕車載她時，不斷詢問「要不要當我的小老婆」被拒，強行性侵得逞後，還說「這只是遲早的事，為什麼要反抗，都要當小老婆了」，一審將他判刑4年2月，他不服上訴，二審將全案駁回。可上訴三審。

判決書指出，林姓員警於2013年4月間，在臉書社群網站認識「小芬 」，雙方成為網友，她因經濟狀況不佳，曾於2017年2月間向他借款5000元，迄未返還，又於同年8月1日晚間，因積欠房租等，向他表示有急用，詢問是否可以幫忙，林表示可以再借款10萬元給她。

同年8月2日，林駕車載「小芬」在苗栗縣閒逛，沿途不時詢問她要不要一起去泡溫泉、要不要當他的小老婆、可以給她生活費，均為「小芬」所拒絕，她一再表示想要處理完借款之事就返家，他則說「妳放心，等一下到高鐵站我就領錢給妳」等語敷衍。

同日晚間，林駕車行駛至苗栗縣境內某處人煙稀少之道路，將車停靠路旁，再次要求她當他的小老婆，，先以手壓住她頭部強吻，從駕駛座起身跨至副駕駛座，正面壓制她，並將她所著寬鬆連身裙（洋裝）往上掀起、脫下其內褲，她受驚嚇而掙扎踹踢反抗，要求她住手。 林竟稱「妳又不去洗溫泉，反正我們以後會在一起，再掙扎就把妳丟到山谷」，使她心生畏懼，但因他未能順利勃起，改以手指性侵害，見她持續掙扎、哭泣，對她稱「這只是遲早的事，為什麼要反抗，都要當小老婆了」等語。

他強行性侵，致被害人的後肩、左腰、臀部、左小腿等多處擦傷、瘀青。事後，林為避免她立即報案求助，遂虛偽表示隔天會將10萬元匯給她，主動交付現金1000元予她作為搭乘高鐵費用。但事後，林拒絕付款，經被害人到醫院驗傷，並報警處理，他否認犯行，一審不採信，依強制性交罪將他判刑4年2月，他不服上訴，二審予以駁回。

林男否認強制性交犯行，辯稱當時「小芬」就在警界從事詐騙行為，他跟她為網友是為了要蒐證舉發她；因為她一直在網路上發文說他的同事騷擾她，他才借她5000元，請她不要這麼做，她後來找他要借10萬元，他是假裝要借錢，實際上是把對方約出來蒐證；他認為約在嘉義是陷阱，所以要她到苗栗見面，他本來是不想跟她見面，他有報案110，也有跟其督察報告，希望督察幫忙處理這個詐欺犯，

林男自認確有與「小芬」發生親密行為，然他未有任何強暴、脅迫或恐嚇告訴人Ａ女之舉，亦無強迫她替他口交；倘她果真遭他性侵害，其理應趁隙脫逃尋求協助，然她卻在案發後由被告載送其至高鐵站乘高鐵，且於在苗栗高鐵站時又未立即對外求援或立即報警處理、驗傷、保全證據，但一、二審法官不採信。

法官審酌，林男身為警察人員，與「小芬」為因工作人際網絡認識之網友關係，竟利用她亟需借款度過難關之心態，假意答應借款，藉故誘使她來到陌生環境與其見面，將她載往人煙稀少處，在車內對被害人強制性交。

除導致被害人因抗拒受有後肩、背、腰部之刮擦傷及臀、腿部多處瘀青，更對她的心靈造成創傷，所生危害非輕，犯後也未和解，更一再抗辯係她引誘、自願、甚至設局陷害。

林男現因案停職，一審依強制性交罪將他判刑4年2月，他不服上訴，台中高分院合議庭認原判決之認事、用法並無不當，量刑亦稱妥適，遂將全案駁回，仍判刑4年2月。

林姓員警利用女網友經濟不佳，欲向他借錢10萬元，佯稱要借錢給她，趁機強行性侵得逞...
林姓員警利用女網友經濟不佳，欲向他借錢10萬元，佯稱要借錢給她，趁機強行性侵得逞，一審將他判刑4年2月，他不服上訴，二審將全案駁回。可上訴三審。 圖／本報資料照
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