用不完會影響日後申請經費 新北某校長挪用補助款被訴

2019-08-05 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市某高中2014年向教育局申請旗艦補助計畫，經費用於各社團的講師督導費，但接近年底時，該校陳姓校長發現經費還剩7200元，竟以錢沒用完會影響日後申請相關經費為由，指示承辦業務的李姓組長將錢撥給沒有督導社團的鄭姓主任，鄭姓主任沒有拒絕還叫李姓組長分兩筆款項撥款，3人今天都被新北地檢署依詐欺罪起訴。

起訴指出，該補助計畫規定非社團活動督導人員，且未實際執行督導社團活動，不得領取講師鐘點費。陳姓校長明知此規定，仍在2014年校慶前某日把李姓組長叫到辦公室，確定專案鐘點費還剩7200元，隨即表示剩餘款若交回國庫，學校可能被認定執行率不佳，命令李員以督導校慶大會名義將錢撥給鄭員。

李員雖知鄭員不符規定，但礙於陳姓校長的權勢，不敢違抗；鄭員雖知自己沒有權利領鐘點費，但也沒拒絕，反而指示鄭員將7200拆成兩筆核發。