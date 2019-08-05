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用不完會影響日後申請經費 新北某校長挪用補助款被訴

2019-08-05 20:21聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市某高中2014年向教育局申請旗艦補助計畫，經費用於各社團的講師督導費，但接近年底時，該校陳姓校長發現經費還剩7200元，竟以錢沒用完會影響日後申請相關經費為由，指示承辦業務的李姓組長將錢撥給沒有督導社團的鄭姓主任，鄭姓主任沒有拒絕還叫李姓組長分兩筆款項撥款，3人今天都被新北地檢署依詐欺罪起訴。

起訴指出，該補助計畫規定非社團活動督導人員，且未實際執行督導社團活動，不得領取講師鐘點費。陳姓校長明知此規定，仍在2014年校慶前某日把李姓組長叫到辦公室，確定專案鐘點費還剩7200元，隨即表示剩餘款若交回國庫，學校可能被認定執行率不佳，命令李員以督導校慶大會名義將錢撥給鄭員。

李員雖知鄭員不符規定，但礙於陳姓校長的權勢，不敢違抗；鄭員雖知自己沒有權利領鐘點費，但也沒拒絕，反而指示鄭員將7200拆成兩筆核發。

偵訊時，陳姓校長坦承有指示李員將款項跨處室分配，鄭員也說知道相關款項如則分配撥用，李員則是自白犯行；檢方認定陳、鄭、李3人都涉犯詐欺罪，今天起訴，但檢方也建請法院審酌李員是迫於陳姓校長權勢行事，未因此得利，予以從輕量刑，以勵自新。

陳姓校長2014年校慶前某日把李姓組長叫到辦公室，確定專案鐘點費還剩7200元，...
陳姓校長2014年校慶前某日把李姓組長叫到辦公室，確定專案鐘點費還剩7200元，隨即表示剩餘款若交回國庫，學校可能被認定執行率不佳，命令李員以督導校慶大會名義將錢撥給鄭員。示意圖／Ingimage
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詐欺教育局
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