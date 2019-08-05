護航八大業者免於受罰超過一年 副所長遭搜索約談偵辦

2019-08-05 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新北市警局樹林分局柑園派出所周姓副所長疑包庇護航八大業者，讓業者免於受罰，檢方今天指揮廉政署搜索，並以被告身份約談周等3人，初步偵訊後依圖利等罪，移送新北地檢署偵辦。

據了解，檢廉發現周等人一年多來有刻意護航業者嫌疑，例如業者明明有違反行政法規，員警填表卻登載不實，讓業者免於受罰，而員警填表後主管也照常核章。

檢廉今天上午兵分多路搜索派出所、周的住處等10個地點，將周等3人列為被告約談，另有9名證人也被通知到案說明，初步訊後將依圖利等罪移送新北地檢署，由檢察官陳建良負責偵辦。