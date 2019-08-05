疑涉嫌護航八大行業 柑園副所長遭帶回調查

新北市樹林警分局柑園派出所周姓副所長，疑因與地方八大業者互相勾結，於警方偵辦案件時向業者通風報信，使警方前往查緝時撲空。

據悉，該案疑似由廉政署進行偵辦，今日上午廉政署知會新北市警局政風室後，與新北地檢署一同前往樹林區柑園派出所，將周姓副所長帶回約談。