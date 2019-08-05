認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



就讀雲林縣某大學的謝姓碩士生，因愛養貓，佯稱是工程師有工作收入，有能力養貓，即在網路向林姓貓主收養了2隻貓，事後遭林女控告虐貓造成1死1傷，案由雲林地方法院審結，依詐欺取財罪判謝男有期徒刑3月、可易科罰金。這起因好心收養貓卻引來官司纏訟2年且遭判刑的案例，也成了現成教材。

判決書說，2017年7月間，林姓女網友在網路上PO文，指她有意出養「茉莉」及其所生的「香草」兩隻母女貓咪，因擔心認養人沒能善待這對母女貓，即在網文事先言明「有穩定工作及收入、租屋者需經房東同意、家裡無貓者優先」等條件才可認養。

謝男明知自己已養了1隻貓，且自己還是學生，沒有穩定工作及收入，也沒事先取得房東同意養貓，也就是他根本不符合女網友的認養條件，卻佯稱「自己是職業工程師，目前在雲林工作，沒養貓，且租屋處可以養寵物」，讓林女不疑有他，即同意出養，同年8月間將這對母女貓交給他領養。

期間，林女都不定時會以電話查問出養的貓是否安好。未料謝並沒有好好照顧兩隻貓，幼貓「香草」不但骨折受傷，「茉莉」也在出養約3個月後死亡。

謝男擔心林女追究，多次向林女謊稱「茉莉」還健康存活，甚至傳送照片取信於林女，直到後來林女發現照片中的貓，和「茉莉」長得不太相同，很不放心就到謝男的租屋處登門查看，才知照片中的貓並「苿莉」。

謝男怕東窗事發，為了圓謊，竟再謊稱「茉莉」已在前一天走失，為取信林女，還向警方報案，但事後仍被發現「茉莉」走失是造假，一怒告上法庭，且在網路揭穿謝男的行為，引來愛貓網友一片撻伐。