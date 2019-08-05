臉書罵陳菊「蛇鼠一窩」 法院開庭張琍敏2度滯美未歸

2019-08-05 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



旅美藝人張琍敏在臉書PO文指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，被前高雄市長、總統府秘書長陳菊依加重誹謗罪提自訴，台北地方法院今天開庭，張琍敏人在國外，僅委由律師代表出庭；律師表示，張琍敏10月初返台會配合法院集中審理，也會再次詢問是否有和解意願。

張琍敏代言高雄市觀光業後，在臉書PO文寫道「因為高雄有3000億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」，指現任高雄市長韓國瑜要抓住「民進黨的死穴」所以不選總統，陳菊因此自訴張琍敏加重誹謗罪，附帶民事求償300萬元。

台北地方法院今天第二次開庭，張琍敏仍以人在美國為由向台北地院請假，委任律師出庭表示，針對張琍敏在臉書的貼文，是針對可受公評之事做適當評論，不具實質惡意，因此做無罪答辯。

但陳菊委任律師游琦俊指出，「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」都是事實陳述，並非評論，而事實就有真假、查證義務的問題，張琍敏未經查證就貼文，且高雄至今也沒有發生3000億弊案一事，可見張琍敏所述並非事實，顯見是為支持某政治人物而刻意貶抑陳菊的個人名譽和社會評價。

法官問及張琍敏貼文前是否有查證、是否有和解意願；張琍敏律師指出，會再轉告張琍敏詢問和解意願，當初開調解庭時，因為律師沒有得到授權，故沒辦法表示意見，另查證部分，須待張琍敏返台後再行確認。