法院裁定不罰孫繼正 教育部函請警方提抗告

2019-08-05 18:09 中央社 台北5日電



安定力量主席孫繼正被控散布性平教育不實謠言，法院日前裁定不罰。教育部今天表示，已函請新北市警察局汐止分局提抗告，也研擬蒐集新事證。

安定力量主席孫繼正日前於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合，指稱國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。教育部長潘文忠隨後在個人臉書駁斥謠言，並行文內政部警政署舉報，盼停止散播惡意性平教育假訊息。

案經刑事警察局、新北市警察局汐止分局調查，認為孫繼正涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。但士林地方法院認為孫繼正發表言論前有查證，不構成散布謠言，日前裁定不罰。全案可以抗告。

教育部長潘文忠得知裁定內容後，也在個人臉書發文，表示將請求警察機關向法院提抗告。

教育部學生事務及特殊教育司科長謝昌運今天接受中央社記者訪問時表示，依據社維法規定，原移送的警察機關對簡易庭案件裁定有不服者，可提起抗告，抗告期間為5日，自送達裁定之翌日起算，因此教育部希望請汐止分局提抗告。

謝昌運指出，上午聯繫汐止分局後，得知裁定書已於今天送達，因此教育部已於下午函請汐止分局在期限內提抗告，而抗告事由則引用教育部長潘文忠在臉書的發文，包括孫繼正所述內容與國高中教科用書內容不符、法院認為「已盡查證之義務」與社會通念不符等意見。

謝昌運表示，先前教育部曾提供62冊性平教材作為佐證，但法院裁定書內容並未提及，因此希望法院能就既有資料再次審查，同時也研擬希望盡快蒐集新事證並提交。