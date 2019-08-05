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臉書貼文自稱遇到隨機傷人 原來疑因飆車引發攻擊

2019-08-05 17:13聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市1名23歲鄭姓男子在臉書重機車友社團貼文，自稱昨天傍晚在三重區重新橋下「遇到隨機傷人」，後經網友要求，他再貼出行車記錄器完整影片，原來雙方先前疑似競速互相不爽，在限速50的路段飆破100公里時速，才引發攻擊事件，警方將追究雙方責任。

影片中可看出，2輛機車從新莊區環漢路開始「互別苗頭」，47歲王姓男子先超車呼嘯而過，鄭姓男子搭載女性友人馬上加足油門追向前，2輛機車跨越大漢溪堤防銜接重新堤外道，一路狂飆七、八公里距離到三重區。

重新堤外道限速50，他們卻常騎到八、九十公里甚至破百，王男一度超前，隨後又被鄭男超車，並開始在前方蛇行挑釁，最後到達二重疏洪道重新橋下，鄭男紅燈停下，王男稍晚抵達，鄭即打開車廂取出長棒形金屬手電筒攻擊。

王男警覺到對方不懷好意，馬上猛加油門闖紅燈開溜，後來騎到三重區環河南路，巧遇前方有巡邏車，敲窗向員警求助遇到「有人持凶器隨機傷人」，不料鄭男尾隨而至，警方示意停車受檢無效馬上鳴笛追去，他卻加速鑽進巷內逃逸無蹤。

王男事後到二重派出所報案，聲稱女性友人被擊中，但未到醫院驗傷，目視看不出傷痕。警方根據車號，今天通知鄭男到案，他供稱因對方騎車抽菸，被煙灰弄到眼睛才會不爽，但王男聲稱自己沒有抽菸習慣，雙方各說各話。

警方偵詢後將鄭嫌依強制、傷害罪嫌函送法辦，同時將告發超速、蛇行等危險駕駛、以及拒檢逃逸等交通違規責任。王嫌則告發超速、闖紅燈等違規事項。

鄭男從機車置物箱取出長棒型手電筒攻擊王男。圖／翻攝臉書社團重機車友▕ 各區路況、...
鄭男從機車置物箱取出長棒型手電筒攻擊王男。圖／翻攝臉書社團重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心
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鄭男再度超車之後，開始在王男前方蛇行挑釁。圖／翻攝臉書社團重機車友▕ 各區路況、...
鄭男再度超車之後，開始在王男前方蛇行挑釁。圖／翻攝臉書社團重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心
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鄭男將被警方依強制、傷害罪嫌函送法辦。記者林昭彰／翻攝
鄭男將被警方依強制、傷害罪嫌函送法辦。記者林昭彰／翻攝
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王姓男子騎車追逐鄭姓男子，在限速５０的路段飆破１００公里時速仍相距甚遠。圖／翻攝...
王姓男子騎車追逐鄭姓男子，在限速５０的路段飆破１００公里時速仍相距甚遠。圖／翻攝臉書社團重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心
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