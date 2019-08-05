華山分屍切乳房作標本 陳伯謙幽靈抗辯：要化解冤仇

2019-08-05 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院審理去年發生的台北市「華山分屍案」，認定凶手陳伯謙強制性交高姓女學員致死，判決陳伯謙死刑，褫奪公權終身，陳伯謙行凶、分屍後，將高女屍體左側乳頭等部位製作成標本；法院審理，陳伯謙對為何肢解屍體後又採集屍塊碎部製成標本，聲稱「化解與高女間的冤仇」。

法院認定，陳伯謙於性侵高女後，為避免殺人犯行曝光，除先於自已搭建的「野居草堂」內將高女的屍體連同衣服切割成13個部位、以塑膠袋分裝成7包，並騎乘機車載至陽明山焿子坪附近草叢中丟棄外，另對高女的屍體細部切割、加工。

合議庭發現，陳伯謙於分屍完工時，又臨時起意，將自己認為切割形狀較為完整的高女左側乳頭、外陰部等屍塊製成標本，再以鹽巴、明礬覆蓋其上，之後放置於夾練袋內，進行標本製作的防腐程序，合議庭2018年8月14日開審理庭時，問陳伯謙「你用意是什麼？」

陳伯謙告訴法官，他並不是為了要製作標本，只是想要將割下來的高女的乳房和下陰部，全部埋在「野居草堂」的旁邊，並且挖個洞去種樹，以化解他與高女之間的冤仇。