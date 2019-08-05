華山分屍／台北市政府是幫凶？ 家屬控市府違法瀆職

2019-08-05 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



華山草原去年發生殺人分屍案，凶手陳伯謙性侵高姓女學員再殺人分屍，棄屍荒野，台北地方法院今天依強制性交、殺人等罪判處死刑，仍可上訴。高女父親表示，「台北市政府是幫凶」，出租場地卻不管理才會發生憾事，他要求市府立刻懲處違法瀆職的官員，未來不排除提告並要求國家賠償，相關賠償金也會捐作公益。

高父指出，陳伯謙固然殺人很可惡，但台北市政府要把良心拿出來，市府是幫凶，把場地出租去卻完全不管理才會發生事情，至今1年2個月，市府未依法行政製造治安死角，才會導致命案發生，可是至今官官相護，還沒有一個官員因為這件事情受到懲處，公理何在？社會一定要有個公理正義，他想知道市府到底在包庇什麼？

他說，市府上周曾找他會談，有3個官員異口同聲地跟他講，「已經深刻檢討了，保證以後不會再發生同意的事情」，但他覺得很可笑，「我又不是市長，你跟我保證什麼？我要的是懲處，犯錯就要懲處」。

針對是否要對台北市政府提告，高父指出，要看市府的態度，若繼續敷衍推責，不排除會提告，外界才會知道市府態度多麽傲慢，這件事情這麼久了，市府都未曾有正面回應。他說，市府會談曾說一到兩周要送考紀會，那些都是在呼攏，玩弄家屬，他懷疑是否有更高層的人指示，否則為何不敢懲處？