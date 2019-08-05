涉發「蔡英文不公平手段介入初選」假訊息 男子遭送辦

2019-08-05 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



日前民進黨辦理總統初選，蔡英文遭行政院前院長賴清德強力挑戰炒熱選情，法務部調查局今主動發布，掌握台南市歐姓男子日前在特定社群媒體LINE群組散布「蔡英文以不公平手段介入民進黨初選」假訊息，移請台南市警局開罰，再度引起外界關注。

台南市政府警察局中午證實，日前的確收到調查局轉來上述案件，經市刑大查處明確，近日將對當事人以依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧者；處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

調查局今在網主動發佈，偵辦散布「蔡英文以不公平手段介入民進黨初選」假訊息案，引起許多鄉民討論、轉貼，正反意見相陳，透過臉書分享、轉貼，意外炒熱話題。

據知，歐某住台南市區，調查局官網新聞稿稱，本案是在5月15日偵辦，經查民眾「歐○○」於108年4月20日在特定社群媒體LINE群組散布假訊息，內容約略為「我今晚接到一通百分之百可靠消息，就是台北市某人正尋覓信任度夠的黨工及其友人肯留下電話號碼並接到電話說唯一支持蔡英文競選總統，每組30人分布很廣，預計30組。民調公司年輕人就專打這900人電話，當然蔡英文民調鐵定贏過賴清德，這消息正確無誤」。

調查局表示，上述經查是假訊息，今年7月通知歐男到案說明，以違反社會秩序維護法第63條第1項第5款函送台南市政府警察局依權責裁處。