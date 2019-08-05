華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



華山草原去年發生殺人分屍案，凶手陳伯謙性侵高姓女學員再殺人分屍，棄屍荒野，台北地方法院今天依強制性交、殺人等罪判處死刑，仍可上訴。高女的父親、妹妹今天到庭聽判；高父表示，判決符合社會期待，但在父親節前夕仍有感觸，「我沒有把自己的孩子保護好，讓她發生這麼大的不幸。」

高父表示，判決符合社會期待，因為陳伯謙是一個凶殘、野蠻、沒有人性的殺人魔，不但是殺人魔，還是食人魔，因為陳把女兒身上很多肌肉組織割除，一直不交代去處，被質疑是否吃下肚，陳不否認也不回應。他的心情十分沉痛，「女兒走了就永遠回不來了」。

針對陳伯謙在法庭上供稱有另一名Eric男子才是真凶，高父表示，陳伯謙根本就是沒有悔意，犯案情節有好幾個版本，也不曉得是誰教他的，最後又編出一個Eric出來，且女兒之前也常去他違章建築的小木屋打屁聊天，陳卻說完全沒有聯絡方式，沒有臉書、Line，這種話可以相信嗎，陳犯案後還一天到晚在草原走動，「這些都是編出來的謊言，無法自圓其說的謊言」。

高父說，他最想知道陳伯謙的犯案動機和目的，但至今完全沒有真相，「就我們看來就是毫無悔意」，若有悔意應該把真正的真相說出來，為什麼還有這麼多版本？陳伯謙一開始把犯案動機推給死者，他的妻子聽到氣憤到不行，快要昏倒了，他相信女兒非常善良天真，是被陳伯謙欺騙，認為陳真的在推廣原住民文化，去幫助陳伯謙是對的。

他說，陳伯謙案發到現在都沒有跟家屬道歉，且他很不滿陳伯謙的律師製造假消息，他第一次受訪時聽說陳伯謙家人願意談和解，但他相信這些都是律師製造出來的，且他認為陳伯謙辯論過程中都會斷章取義，歪曲事實，澄清陳伯謙至今都沒有道歉過，這不知道是誰放出來的消息。