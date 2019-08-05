華山分屍案陳伯謙判死 被害家屬：他是一個殺人魔

2019-08-05 15:09 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



震驚社會的台北市華山大草原性侵、分屍案，兇嫌陳伯謙性侵死者後再殘忍分屍，還將死者乳頭、外陰部切下欲製作成標本。經過1年審理，今天下午台北地方法院一審宣判，依強制性交故意殺害被害人、毀壞屍體、遺棄屍體、竊盜罪等罪，判處死刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。受害人高女父親和妹妹到場聽判。