華山分屍案陳伯謙判死 被害家屬：他是一個殺人魔

相關新聞
華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好2019-08-05 15:23
LINE傳蔡英文送45億給海地 新北7旬婦被裁罰3000元2019-08-05 15:26
涉發「蔡英文不公平手段介入初選」假訊息 男子遭送辦2019-08-05 15:25
華山分屍切乳房作標本 陳伯謙幽靈抗辯：要化解冤仇2019-08-05 16:04
華山分屍／台北市政府是幫凶？ 家屬控市府違法瀆職2019-08-05 16:00
男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創2019-08-05 14:02
咬斷別人手指後幫忙找回 法官輕判2019-08-05 13:15
板模工毆友致死 殺人動機是他「不洗澡」發出惡臭2019-08-05 13:04
鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保2019-08-05 12:29
為貪2178元 前里長判刑1年2月2019-08-05 12:22
都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題2019-08-05 12:15
綠營初選後摸黑拿走選舉廣告 男辯拿廢棄物挨告起訴2019-08-05 12:10
扯！他酒駕假冒身分 成功騙檢警害友人判刑2019-08-05 12:05
保母出門吃早餐一小時 女嬰在家嗆奶亡2019-08-05 12:03
影射「蔡英文初選作弊」 網友散佈假訊息遭調查局約談2019-08-05 11:51
挨罵下賤、勾引男人 女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭2019-08-05 11:33
趁車主卸貨未熄火 莽男行搶小貨車被判刑10月2019-08-05 11:03
賓士男砍殺KTV老闆及員工 再毀損監視器滅跡被訴2019-08-05 11:03
竊機車耳機辯誤會 隨後相同手法偷手機架賴不掉2019-08-05 10:10
測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪2019-08-05 09:56
詐欺犯專挑好心腸老人騙錢 法官判處1年徒刑2019-08-05 09:48
咬斷鄰居手指幫忙「尋回」 他獲法官重罪輕判2019-08-05 07:46
昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑2019-08-05 01:06
當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘2019-08-04 23:56
賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除2019-08-04 23:54
獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑2019-08-04 23:49
北市警2015~2018年涉嫌違法 有125件168人2019-08-04 23:12
受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴2019-08-04 18:42
藥頭販毒給藥腳辯稱是合資購毒 法官查無實據駁回上訴2019-08-04 18:27
櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天2019-08-04 18:18
女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償2019-08-04 16:46
高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年2019-08-04 15:56
試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘2019-08-04 15:17
台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺2019-08-04 14:23
酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減2019-08-04 10:37
中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險2019-07-30 17:42
莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司2019-07-28 09:39
和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度2019-07-25 11:01
燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣2019-07-24 10:29
熱門文章
國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師2019-08-04 19:02
逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒2019-08-04 22:18
女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償2019-08-04 16:46
熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡2019-08-04 19:33
台中沙鹿向上路又撞了！ 混凝土車翻覆撞4車1人傷2019-08-05 11:25
華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！2019-08-05 14:33
國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育2019-08-04 21:31
獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑2019-08-04 23:49
當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘2019-08-04 23:56
阿嬤借廁所待三小時 報警開門後卻傻眼2019-08-05 13:45
國小女童墜樓骨折脾臟撕裂 母控加害者若無其事吃早餐2019-08-04 23:03
女師撞車成焦屍 偏鄉痛失愛2019-08-05 01:06
基隆潮境秘密花園傳意外 男子潛水昏迷送醫不治2019-08-05 12:14
打掃阿姨兼任媽媽桑 他曝旅館「叫茶」秘辛2019-08-05 10:17
雲林傳出槍擊案 男子大腿中彈自行就醫2019-08-05 09:56
昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑2019-08-05 01:06
高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車2019-08-04 16:16
女雙手遭綁車箱門桿性侵 惡男友「檢查下體」遭判4年2019-08-04 20:14
竹南透天民宅起火燒1樓 消防隊員協助1人脫困2019-08-05 10:02
基隆巴塞隆納社區地下室火警 車道直冒濃煙2人送醫2019-08-05 14:04
女大學生引誘少女傳裸照 法官不忍她學業中斷給緩刑2019-08-05 10:18
海線慣竊又出現？被害人氣將影像po海線各群組抓人2019-08-05 08:51
小王強辯「沒做」 法官憑兩人討論受孕機率認有姦情2019-08-05 07:45
國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫2019-08-04 19:40
挨罵下賤、勾引男人 女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭2019-08-05 11:33
板模工毆友致死 殺人動機是他「不洗澡」發出惡臭2019-08-05 13:04
受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴2019-08-04 18:42
測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪2019-08-05 09:56
賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除2019-08-04 23:54
男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創2019-08-05 14:02
影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓2019-08-04 18:27
北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水2019-08-04 20:07
櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天2019-08-04 18:18
搭計程車忘記拿行李 女子竟Call警要求尋回2019-08-04 23:11
影／郵寄出境蜜餞變「一粒眠」 桃機攔下3萬粒2019-08-05 12:15
彰化製酒廠疑似酒精噴灑致氣爆 4人送醫救治2019-08-05 12:47
一天4罐麥香紅茶「連喝24年」共花35萬 醫檢報告卻驚呆眾人2019-08-05 16:06
智勇雙全闖險境！擊斃要犯 4警破格晉升2019-08-05 01:06
國小女教師駕車自撞意外 檢警相驗全身燒燙傷不幸死亡2019-08-05 15:34
六年級生騎車疑自撞送醫不治 檢相驗後排除外力2019-08-04 18:38
留言