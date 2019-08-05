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華山分屍案一審宣判！陳伯謙性侵殺人棄屍被判死刑

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33聯合報 記者王聖藜╱即時報導

華山分屍案兇手陳伯謙遭判處死刑。 聯合報系資料照
華山分屍案兇手陳伯謙遭判處死刑。 聯合報系資料照
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去年發生的台北市「華山」草原分屍案，凶手陳伯謙性侵高姓女學員，殺人、分屍、棄屍荒野，被求極重之刑；台北地院審理，陳向家屬磕頭道歉，未認罪，未賠付金錢、未獲諒解，合議庭考量陳的犯罪手法、犯後態度，今天判他死刑。可上訴。

檢察官起訴法條是強制性交、殺人、毀壞屍體、遺棄屍體、竊盜罪，由於事涉性侵，法院分「侵重訴」案號不公開審理，高姓女子家屬每庭必到，關心審理，陳伯謙犯後被羈押迄今，今天沒有聽判。

2018年5月，陳伯謙在台北市華山藝文特區的草原蓋築「野居草堂」進行弓道技藝傳統文化教學，死者高姓女子報名為學員。

檢方起訴，5月31日下午4時，高女在野居草堂與陳伯謙、學員飲酒、聊天，凌晨12時多人陸續離開，高女酒後在軟墊昏睡；6月1日凌晨4時，陳著手性侵，高女驚醒，陳伯謙為壓制高女反抗，以雙手掐住高女的脖子致高女死亡。

殺人後，陳伯謙竊盜高女的現金、筆記型電腦，將屍體藏在綠色塑膠箱內，不久，他擔心屍體不能久放，於是將高女屍體肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，6月4日清晨起，騎機車翻山越嶺，分多次將屍袋載往陽明山的焿子坪沿路丟棄。

檢警調查，高女失蹤後，陳伯謙假意幫忙尋人，被警方、高家人高度質疑，警方欲擒故縱，大膽假設陳伯謙涉案，案發後第18天突破陳的心防。

陳伯謙供稱，肢解高女屍體時，有將高女乳頭、外陰部切下以夾鏈袋包裝，藏在大同區的住處的冰箱及陽台上，灑防腐劑保存，陳還一度聲稱割切死者檢體要作標本，駭人聽聞。

法院審理，陳伯謙向家屬下跪、磕頭，但不被接受，高女父親認為陳伯謙隱瞞真相，還稱「判他10個死刑都不夠」；高母於一次開庭審理時，在法庭情緒失控昏厥。

陳伯謙犯下滔天大罪，卻想減刑。他犯強制性交、殺人2個重罪，需面對2個重刑，卻辯稱「先殺後姦」，意圖將「強制性交」說成「毀壞屍體」，唯，法醫研究所報告不符合陳的供述。

此外，陳伯謙的律師黃致豪主張，警方逮捕前陳已坦承殺人，符合自首要件，不過，第一線辦案的台北市警中正一分局忠孝東路派出所所長林俊燁證述，清查陳社交關係，發現男女關係複雜，甚至破案前婚外產子，早鎖定陳，去年6月17日勸陳認罪時，陳眼神慌張、身體冒汗，破案無關自首。

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