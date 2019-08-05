男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄李姓男大生暗戀胡姓女同學，竟涉花3600元網購「自白劑」，摻入飲料讓胡女喝下，趁機表白「喜不喜歡我」，但胡女不僅沒回答，還頭暈記憶斷片，胡女雙親趕到學校找人將她送醫，驗出含「苯二氮平類」藥物反應；事發後她身心受創1年足不出戶，高雄地院依傷害罪判李4月徒刑定讞，另民事判賠20萬，可上訴。

判決指出，李姓男子2016年間參加社團認識胡姓女同學，李因需要參加語言檢定央求胡女當他家教，兩人曾在當年3月20日、4月10日相約校內人文大樓一對一指導。

李姓男子日漸對胡女產生好感，想表白卻怕遭拒，花3600元從網路購入「自白劑」不明藥物，趁5月29日再約家教之前，將自白劑摻入草莓奶霜；不知情的胡女喝下後，卻出現走路不穩、頭暈、恍惚、記憶斷片等情形。胡女當晚遲沒返家，父母在學校附近餐廳發現她，胡女提著一袋雞排，卻記不得在哪購買。

胡女雙親隔天帶她就醫，送檢尿液中初步驗出含「苯二氮平類」，由於李案發當天特別傳訊表示要請喝草莓奶霜、事後叮嚀「記得休息，若明日身體仍不舒服記得看醫生」，胡女及父母懷疑李下藥，怒提告訴。

李姓男子接受校方性評會調查及檢方偵訊時，承認飲料有摻入自白劑，供稱對胡女有好感，「但沒有勇氣向她告白，若能知道她喜歡我，就可以很有勇氣告白」，胡女喝下後他還問「你喜不喜歡我」，胡女未回答，但李堅稱沒有要傷害胡女的意思。

法官認為，李姓男子以不明藥物讓女同學飲用，進而傷害健康，使胡女身心皆受創，考量李承認犯行，依犯傷害罪判4月徒刑，易科罰金12萬元；不過檢方上訴指出，李的行為造成胡女與人互動高度戒心，充滿不信任感，生活及就業嚴重影響，李也從未道歉求和解，僅判刑4越過輕，雄院合議庭認為依比例原則無不當，駁回定讞。