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郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

「不洗澡」遭毆打致死 殺人動機是他身體發出惡臭

2019-08-05 13:04聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

板模工王男與何男為朋友關係，兩人同住在楊姓友人家，今年2月初，王不滿何久未盥洗，身體發出惡息，且不依他的指示做事，兩度揮拳毆打何的臉部、頭部、胸部，致被害人傷重死亡，台中地院今天依傷害致死罪將王男判刑7年6月。得上訴二審。

合議庭審酌，王男（44歲）因被害人久未盥洗，身體發出惡臭之細故，竟二度出手毆打被害人，且於被害人倒地後，仍持續以腳踹被害人頭部及胸部，致被害人受重創而死亡，且事後並未與被害人家屬達成和解，予以判刑。

判決書指出，王男與何男為朋友，王因工作關係，而居住在友人楊男位於台中市大雅區仁愛西路的住處；何男則今年1月底，經楊邀約而共同住在楊的住處。

2月6日，王、何、楊、與鐘、蕭、陳、伍等人一同在楊住處的客廳內飲酒，至晚間王因不滿何久未盥洗，身體發出惡臭，且不依王指示做事，揮拳毆打何鼻部，致何鼻部流血，何經在旁友人協助止血，並至浴室稍作盥洗後返回客廳，與眾人繼續飲酒。

眾人飲酒至同日深夜，陳男先行離去，楊不勝酒力而就寢，王明知何相當瘦弱，徒手揮拳攻擊何的頭部及胸部，待何不支倒地後，王再以腳踹何信發之頭部及胸部，致何受有頭部外傷、下唇裂傷等傷害，並引起顱內出血、大腦疝脫及多量失血。

王男離開現場後，何男雖起身欲返回房內休息，但行走至楊男住處廚房前之走道，即因體力不支倒地，並因傷害致中樞神經休克、低血容性休克而死亡。至翌日上午，鐘男發覺何男死亡而報警處理，王男坦承犯案。

板模工王男與何男為朋友關係，兩人同住在楊姓友人家，王不滿何久未盥洗，身體發出惡息...
板模工王男與何男為朋友關係，兩人同住在楊姓友人家，王不滿何久未盥洗，身體發出惡息，揮拳毆打何的臉部、頭部、胸部，致被害人傷重死亡，台中地院今天依傷害致死罪將王男判刑7年6月。圖／本報資料照
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