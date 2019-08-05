親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保

2019-08-05 12:29聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

鄭姓父子被檢舉涉嫌和大陸情工官員意圖在台灣發展組織，2013年間並曾多次引介現役軍官到境外第三地和大陸情工官員會面，台南地檢署接獲調查局國安站情資，7月30日前往鄭姓父子住處搜索，傳喚鄭姓父子調查，檢察官認為鄭姓父子涉嫌違反國安法，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，各以10萬元交保，現役軍官以證人身分傳訊後請回。

台南地檢署今年7月初接獲法務部調查局家國安全維護工作站情資，有關鄭姓男子（70多歲）和兒子（50多歲）因工作需要經常往來大陸，並和大陸地區情工官員，意圖在臺發展組織，危害國家安全。

南檢檢察官指揮調查局國安站調查官縝密蒐證，7月30日持法院核發搜索票至鄭姓父子等住所共4處執行搜索，扣押行動電話、文件等物，並傳喚被告鄭姓父子、證人現役軍官等3人。

檢察官訊問後，發現鄭姓父子多次引介我國現役軍官至境外和大陸地區情工官員會晤，認鄭氏父子涉犯修正前國家安全法第2條之1、第5條之1第1項之意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，各以10萬元具保。全案將由檢察官深入追查有無其他犯罪或危害國家安全情事。

鄭姓父子被檢舉涉嫌和大陸情工官員意圖在台灣發展組織，台南地檢署調查後認為鄭姓父子...
鄭姓父子被檢舉涉嫌和大陸情工官員意圖在台灣發展組織，台南地檢署調查後認為鄭姓父子涉嫌違反國安法，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，各以10萬元交保。圖/本報資料照片
分享

國安法檢察官
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

扯！他酒駕假冒身分 成功騙檢警害友人判刑

2019-08-05 12:05

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

2019-08-05 12:15

挨罵下賤、勾引男人 女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭

2019-08-05 11:33

「不洗澡」遭毆打致死 殺人動機是他身體發出惡臭

2019-08-05 13:04

為貪2178元 前里長判刑1年2月

2019-08-05 12:22

綠營初選後摸黑拿走選舉廣告 男辯拿廢棄物挨告起訴

2019-08-05 12:10

保母出門吃早餐一小時 女嬰在家嗆奶亡

2019-08-05 12:03

影射「蔡英文初選作弊」 網友散佈假訊息遭調查局約談

2019-08-05 11:51

趁車主卸貨未熄火 莽男行搶小貨車被判刑10月

2019-08-05 11:03

賓士男砍殺KTV老闆及員工 再毀損監視器滅跡被訴

2019-08-05 11:03

竊機車耳機辯誤會 隨後相同手法偷手機架賴不掉

2019-08-05 10:10

測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪

2019-08-05 09:56

詐欺犯專挑好心腸老人騙錢 法官判處1年徒刑

2019-08-05 09:48

咬斷鄰居手指幫忙「尋回」 他獲法官重罪輕判

2019-08-05 07:46

昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑

2019-08-05 01:06

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除

2019-08-04 23:54

獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑

2019-08-04 23:49

北市警2015~2018年涉嫌違法 有125件168人

2019-08-04 23:12

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

藥頭販毒給藥腳辯稱是合資購毒 法官查無實據駁回上訴

2019-08-04 18:27

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒

2019-08-04 22:18

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡

2019-08-04 19:33

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑

2019-08-04 23:49

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

台中沙鹿向上路又撞了！ 混凝土車翻覆撞4車1人傷

2019-08-05 11:25

女師撞車成焦屍 偏鄉痛失愛

2019-08-05 01:06

國小女童墜樓骨折脾臟撕裂 母控加害者若無其事吃早餐

2019-08-04 23:03

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

打掃阿姨兼任媽媽桑 他曝旅館「叫茶」秘辛

2019-08-05 10:17

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑

2019-08-05 01:06

雲林傳出槍擊案 男子大腿中彈自行就醫

2019-08-05 09:56

基隆潮境秘密花園傳意外 男子潛水昏迷送醫不治

2019-08-05 12:14

小王強辯「沒做」 法官憑兩人討論受孕機率認有姦情

2019-08-05 07:45

竹南透天民宅起火燒1樓 消防隊員協助1人脫困

2019-08-05 10:02

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

女大學生引誘少女傳裸照 法官不忍她學業中斷給緩刑

2019-08-05 10:18

女雙手遭綁車箱門桿性侵 惡男友「檢查下體」遭判4年

2019-08-04 20:14

友人遭砍率17小弟酒店門口聚眾 他來頭不小

2019-08-04 15:54

海線慣竊又出現？被害人氣將影像po海線各群組抓人

2019-08-05 08:51

挨罵下賤、勾引男人 女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭

2019-08-05 11:33

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除

2019-08-04 23:54

測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪

2019-08-05 09:56

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水

2019-08-04 20:07

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

短褲噁男報紙掩護露鳥 網友：以前就有了

2019-08-04 14:16

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

搭計程車忘記拿行李 女子竟Call警要求尋回

2019-08-04 23:11

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

畢業舞會偷拍裙底 男校友判緩刑4年

2019-08-04 14:05

智勇雙全闖險境！擊斃要犯 4警破格晉升

2019-08-05 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top