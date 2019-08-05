鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保

2019-08-05 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



鄭姓父子被檢舉涉嫌和大陸情工官員意圖在台灣發展組織，2013年間並曾多次引介現役軍官到境外第三地和大陸情工官員會面，台南地檢署接獲調查局國安站情資，7月30日前往鄭姓父子住處搜索，傳喚鄭姓父子調查，檢察官認為鄭姓父子涉嫌違反國安法，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，各以10萬元交保，現役軍官以證人身分傳訊後請回。

台南地檢署今年7月初接獲法務部調查局家國安全維護工作站情資，有關鄭姓男子（70多歲）和兒子（50多歲）因工作需要經常往來大陸，並和大陸地區情工官員，意圖在臺發展組織，危害國家安全。

南檢檢察官指揮調查局國安站調查官縝密蒐證，7月30日持法院核發搜索票至鄭姓父子等住所共4處執行搜索，扣押行動電話、文件等物，並傳喚被告鄭姓父子、證人現役軍官等3人。