鄭姓父子涉嫌為陸發展組織 南檢訊後均以10萬交保
鄭姓父子被檢舉涉嫌和大陸情工官員意圖在台灣發展組織，2013年間並曾多次引介現役軍官到境外第三地和大陸情工官員會面，台南地檢署接獲調查局國安站情資，7月30日前往鄭姓父子住處搜索，傳喚鄭姓父子調查，檢察官認為鄭姓父子涉嫌違反國安法，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，各以10萬元交保，現役軍官以證人身分傳訊後請回。
台南地檢署今年7月初接獲法務部調查局家國安全維護工作站情資，有關鄭姓男子（70多歲）和兒子（50多歲）因工作需要經常往來大陸，並和大陸地區情工官員，意圖在臺發展組織，危害國家安全。
南檢檢察官指揮調查局國安站調查官縝密蒐證，7月30日持法院核發搜索票至鄭姓父子等住所共4處執行搜索，扣押行動電話、文件等物，並傳喚被告鄭姓父子、證人現役軍官等3人。
檢察官訊問後，發現鄭姓父子多次引介我國現役軍官至境外和大陸地區情工官員會晤，認鄭氏父子涉犯修正前國家安全法第2條之1、第5條之1第1項之意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，各以10萬元具保。全案將由檢察官深入追查有無其他犯罪或危害國家安全情事。
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