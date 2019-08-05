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郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

為貪2178元 前里長判刑1年2月

2019-08-05 12:22聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名鄭姓前里長4年前辦理環保志工在職訓練參訪服務時，涉嫌浮報人數，溢領補助金2178元，被新北地檢處起訴貪汙。新北地院審理時，她辯稱剛選上里長，不知道相關規定，也不清楚民眾參與情況，但說法未被採信，最後因涉犯行使登載不實公文書罪被判刑1年2月。全案可上訴。

辦決指出，鄭女明知環保志工的相關補助有身分限制，仍在2015年11月辦理「環保志工在職訓練參訪活動」時，邀請不具志工資格的3名民眾頂替參加。此外，其明知邀請的3人未參與活動，仍在不實的簽到表簽上自己的名字和蓋章，指3人也有參加活動，並以此請領補助，詐得2178元。

審理時，鄭女辯稱自己剛接任里長，對於參加人是否為里民伊都不確定，不清楚3 人當日是否參加，點名的事都是交由旅行社處理。她表示整件事是認知有差異，不知道是不是只有環保志工身分的人才能參加活動，但說法未被採信。

法院調查，鄭女活動當天有與隨車小姐一同點名並要求參加者簽到，其明知當天參與者並沒有全數到齊，參與者也被非全為環保志工，仍在簽到表上簽名蓋章，並以虛假人數請領補助，因此認其辯詞是臨訟卸責。

法院再查，鄭女除了里長身分，也身兼清潔志工小隊長職責，其明知部分環保志工未實際參加，仍未不法利益行使登載不實公文書並詐得利益，行為實不可取，最後審酌其家庭經濟狀況量刑。

新北一名鄭姓前里長4年前辦理環保志工在職訓練參訪服務時，涉嫌浮報人數，溢領補助金...
新北一名鄭姓前里長4年前辦理環保志工在職訓練參訪服務時，涉嫌浮報人數，溢領補助金2178元，今天被新北地院依行使登載不實公文書罪被判刑1年2月。示意圖／Ingimage
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貪汙
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