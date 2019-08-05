男子開槍傷人鬥毆暴力討債 判刑12年6個月

2019-08-05 12:52 中央社 彰化5日電



男子周鉦荍和黃嘉輝等人持改造手槍和棍棒等，為幫友人討回公道，開槍恐嚇對方後，在停車場與人鬥毆，又另涉暴力討債，黃男被依殺人未遂等罪判刑12年6個月。

同案被告周男則被判有期徒刑7年，併科罰金新台幣8萬元，至於夥同黃男、周男等人一起犯案的詹男等10多名被告，則被判2年4個月到4個月不等的徒刑。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，106年8月底，在幫派擔任幹部的黃男、周男、詹男等人，得知女性友人在員林市1間KTV發生糾紛，黃男等人為幫女友人出氣，開車跟蹤對方，持長槍恐嚇，朝對方駕駛的車輛開槍。

兩幫人馬另約在彰化埔心鄉1處停車場談判，黃男、周男等人持棍棒、狼牙棒砸毀車輛，又開槍傷人，造成1人中彈送醫，所幸沒有生命危險。

周男、黃男等人另涉嫌暴力討債，得知綽號「俊宏」的男子積欠15萬元債務，前往「俊宏」開設的工程行恐嚇員工，要求員工「明天全部都不要來上班，誰來上班我們就打誰」，並包圍跟蹤員工的車輛，工程行老闆心生恐懼，開出支票交給黃男等人。

法官審理此案時，周男、黃男等人供詞避重就輕，但法官認為黃男涉犯殺人未遂、恐嚇等罪，判處有期徒刑12年6個月，周男則涉犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝等罪，判處有期徒刑7年，全案仍可上訴。