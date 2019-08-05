扯！他酒駕假冒身分 成功騙檢警害友人判刑

2019-08-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓男子遭控3年前酒駕騎機車被攔查，檢方聲請簡易判決後，高雄地院判他2月徒刑，不料刑事局事後比對該名酒駕者指紋，竟和林的不符，警方才另循線追出歐姓少年，面對攔檢時持林的身分證並偽簽名，成功嫁禍；林姓男子經提出再審後，高雄地院改判他無罪，全案仍可上訴。

判決指出，這名酒駕者2016年7月5日清晨於鳳山區的卡拉OK飲酒歡唱，之後騎機車返家，約7點50分行經三民區大昌二路與建工路口，因交通違規被員警攔下，呼氣酒測值達0.37毫克，由於當下他自稱林姓男子，也簽下名字，警方送辦後，雄檢聲請簡易判決處刑，同年8月雄院依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判林2月徒刑，易科罰金6萬元。

不料，刑事局事後比對指紋電腦確認結果，發覺這名酒駕男子指紋，與存檔中林姓男子的不符，去年9月函請高雄市警局另行偵辦，警方才循線逮捕歐姓少年。

歐姓少年承認，林姓男子是國小朋友，案發前一晚兩人一起出遊，林將身分證寄放他這，才持有那張身分證，且因一時好玩，酒駕被查獲時才拿林的身分證供盤查，並全部簽下林的名字；警方將歐移送法辦，高雄少家法院依犯公共危險、偽造文書等罪，裁定保護管束，並命他勞動服務。