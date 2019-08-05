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郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

保母出門吃早餐一小時 女嬰在家嗆奶亡

2019-08-05 12:03聯合報 記者林孟潔╱即時報導

陳姓女保母去年餵完3個月大女嬰喝奶後沒有拍背，隨即和丈夫一同外出送小孩上幼稚園，再到早餐店用餐，獨留女嬰在家近一小時，未料女嬰因嗆奶無法呼吸，送醫急救仍宣告不治。陳女被依業務過失致死罪一審判刑6月，案件上訴審理期間，陳女願意賠償200萬元和女嬰父母和解，地院二審改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間應按期賠償。民事部分，法院5月已判陳女應賠償女嬰母親200萬元，另台北地方法院再判陳女應賠償女嬰父親346萬9114元，可上訴。

陳女（30歲）領有保母證照，將新北市住處作為托育嬰幼兒的場所，她負責照顧周姓夫妻的3個月大女嬰。陳去年3月2日上午8時許，餵完女嬰喝奶卻未拍背，10分鐘後獨留女嬰趴睡在嬰兒床上，她便出門和丈夫一同送小孩上幼稚園，之後再到早餐店吃早餐，近一個小時後才回家。

陳回家後，發現女嬰因嗆奶窒息，毫無反應，送醫急救後仍因肺泡內水腫等，呼息衰竭身亡。她訊時坦承犯行，另有監視器畫面佐證，檢方依業務過失致死罪嫌起訴。台北地院審理時，陳坦承犯行，但和女嬰父母對賠償金額談不攏，未達成和解，判6月徒刑，可易科罰金。

檢方認為，女嬰父母早有叮嚀不要讓女嬰趴睡，但陳女無視父母的囑託。陳女案發時外出是為了陪同丈夫接送小孩到幼稚園、吃早餐，並非急迫狀況，認為陳女過失責任重大，原判決量刑過輕，提起上訴。台北地院二審期間，陳女願意賠償女嬰父母200萬元慰問金，且此部分金額不能從民事賠償金額中扣抵，而陳女當庭也已給付35萬元，其餘165萬元允諾每月支付1萬5000元到女嬰父母的帳戶，判決陳女2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間應按期支付損害賠償，不得上訴。

民事部分，女嬰父母各別向陳女提告求償，女嬰母親提告認為，除陳女外，陳女的丈夫同住在屋簷下，也有參與實際照顧女嬰，故要求陳女、陳女丈夫賠償扶養費、精神慰撫金共487萬餘元。法院判賠200萬元。

女嬰父親則向陳女、陳女丈夫求償505萬元；陳女抗辯，她和女嬰母親是高中同學，因為女嬰父母工作繁忙，基於好友情誼，她受托幫忙照顧女嬰，一周五天24小時僅酌收5000元補貼費用；她對女嬰視如己出，如今想到過往的情景仍會潸然淚下，發生憾事並非她所願。她坦承所有犯行，多次口頭、LINE訊息表示道歉，雙方調解時更當眾下跪道歉，希望獲得原諒。

針對女嬰父親求償部分，台北地院上周五判陳女應再賠償女嬰父親346萬餘元，可上訴。

示意圖／ingimage
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