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大甲警方即日起加強火車站前違停取締 交通大執法

2019-08-05 11:34聯合報 記者游振昇╱即時報導

交通大執法，台中市大甲警分局表示，即日起加強整理大甲火車站附近交通秩序，取締違規停車，包括汽機車和電動自行車，呼籲民眾不要亂停車，避免受罰被拖吊。

民眾昨天在臉書陳情，每逢假日，大甲火車站前廣場有很多移工騎電動自行車亂停，影響通行，民眾說移工騎電動自行車，再搭區間車到台中火車站一遊，電動自行車停在火車站前廣場。

大甲警分局表示，電動自行車無牌照無法強制拖吊，警方已加強火車站附近停車秩序，假日更會加強巡邏執法，平日大甲火車站附近交通秩序良好，應是假日搭火車人數多，才有亂停車現象。

大甲警分局表示，即日起加強整理取締大甲火車站前違規停車。圖／警方提供
大甲警分局表示，即日起加強整理取締大甲火車站前違規停車。圖／警方提供
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大甲警分局表示，即日起加強整理取締大甲火車站前違規停車。圖／警方提供
大甲警分局表示，即日起加強整理取締大甲火車站前違規停車。圖／警方提供
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電動自行車火車站移工
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