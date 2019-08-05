挨罵下賤、勾引男人 F奶女模辛尤里求償卻在法庭上痛哭

2019-08-05 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



F奶性感女模、網紅辛尤里（本名辛宜儒）獨自撫養女兒，常在臉書分享性感生活照，她被女網友陳佳君在臉書PO文指會「勾引男人」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」等語，連整形前的照片也被陳放上網，提告公然侮辱等罪嫌。刑事部分，陳女被判拘役60日，得易科罰金；民事部分，辛尤里向陳女、整形診所連帶求償200萬元，台北地方法院今天開庭，面對法官詢問，辛尤里回答不出來，忍不住在法庭上痛哭。

辛尤里庭後受訪表示，她最不滿陳女明明做錯事情，卻還一副不認錯的樣子，且網路上有人罵她，她就覺得算了，但陳女已經罵到她的小孩，「最讓我不爽」。

台北地院民事庭先前開庭，辛尤里均未出庭、沒有委任律師，另也未補陳法院要求的書狀；辛尤里今天出庭，表示因為法院通知寄到新竹老家，母親沒有幫她拆信，她先前才沒有到庭。

面對法官詢問請求權基礎、聲請調查證據，辛尤里答稱不知情，「律師沒有跟我講，我不知道」；法官則告知辛尤里，「為了妳，這庭已經空轉2次了」，要求辛尤里告人不能兩手空空的來開庭，不然還要告嗎？

辛尤里法庭上忍不住痛哭，一度拿外套擤鼻涕，向法官表示「我是第一次告人」、「要請律師，我沒有那麼多錢阿」，辛尤里邊哭邊詢問法官，「書狀都要自己補嗎」、「要怎麼補」，但法官回應不能連這些都要問法院，辛尤里事後表示，因她稍晚就要再出國工作，等她回國會再找律師諮詢，另外她欲聲請傳喚診所員工作證、調閱監視器畫面和病歷資料。法官諭知9月9日再開庭。

陳女前年11月指辛尤里「就是不喜歡那種喝醉跟男人在夜店喇舌的，我就是在講辛尤里小姐，眾人皆知，她喝醉行徑多不檢點！都已經是個孩子的媽媽了，還到處勾引男人，實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦」。